Kağıthane'deki cesedin kimliği tespit edildi: Sarıyer'de selde kaybolduğu belirlendi

olayın tespiti:

İstanbul'da etkili yağışların ardından meydana gelen sel baskınlarının yaşandığı günlerde, Kağıthane Sadabat Parkı yakınlarındaki dere kenarında, köprünün ayağına takılı halde bir erkek cesedi görüldü. Çevredekiler durumu 112 Acil Servis'e bildirdi; olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri ilk incelemeyi yaptı.

kimlik tespiti ve bağlam:

Yapılan çalışmalar sonucu cesedin 56 yaşındaki Ahmet Usta'ya ait olduğu belirlendi. Olayla bağlantılı olarak, hayatını kaybeden Usta'nın Sarıyer'de sel sularına kapılarak sürüklendiği bildirildi.

genel durum:

İstanbul'da etkili yağışlara bağlı sel baskınlarında toplam 3 vatandaşın hayatını kaybettiği kaydedildi. Olay yerinde kimliğin belirlenmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

KAĞITHANE'DE DERE KENARINDA KÖPRÜNÜN AYAĞINA TAKILI HALDE BULUNAN ERKEK CESEDİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU. CESEDİN 56 YAŞINDAKİ AHMET USTA'YA AİT OLDUĞU BELİRLENDİ.