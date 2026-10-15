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Eyüpsultan ve çevresinde selin bilançosu: 3 can kaybı, 5 kişi aranıyor

Vali Davut Gül: İstanbul'daki selde 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi için arama sürüyor; 3 bin 50 kişi kurtarıldı, temizlik ve zarar tespiti devam ediyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 18:04

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Eyüpsultan ve çevresinde selin bilançosu: 3 can kaybı, 5 kişi aranıyor

Vali Gül'ün yeni değerlendirmesi

İstanbul Valisi Davut Gül, Eyüpsultan başta olmak üzere selden etkilenen bölgelerde yaptığı inceleme sonrası kentteki son duruma ilişkin bilgi verdi. Vali Gül, etkili yağışların özellikle Beykoz, Eyüpsultan ve Sarıyer'de olumsuzluklara yol açtığını belirtti ve yürütülen çalışmaları anlattı.

kurtarma ve arama çalışmaları:

Vali Gül, mahsur kalan vatandaşların dün gece AFAD koordinasyonunda kurtarıldığını, toplam 3 bin 50 kişinin güvenli bölgelere alındığını söyledi. Gül, şu an kurtarılmayı bekleyen kimsenin olmadığını vurguladı. Açıklamada, 3 vatandaşımız vefat etti, 7 hemşehrimiz tedavilerinin ardından taburcu edildiği ve hastanede yatan kimse bulunmadığı bilgisi paylaşıldı. Bununla birlikte, 5 kişi için kayıp başvurusu yapıldığı ve arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

temizlik, barınma ve lojistik destek:

Selden etkilenenlerin kamu misafirhaneleri ve otellerde ağırlanmakta olduğunu belirten Vali Gül, temizlik ve zarar tespit çalışmalarının AFAD koordinasyonunda sürdüğünü ifade etti. Valinin aktardığına göre, vidanjör ve diğer gerekli araçlar farklı illerden ve belediyelerden sevk ediliyor; yarın sabahtan itibaren yeni gelecek araçlarla su basan iş yeri ve evlerdeki temizlikler hız kazanacak. Ayrıca AFAD gönüllülerinden 900 kişi yarın itibarıyla başta Sarıyer olmak üzere temizlik çalışmalarına katılacaklar.

Gül, kamunun imkânlarının vatandaşlar için seferber edildiğini, zarar tespit çalışmalarının hızla tamamlanacağını ve "mümkünse yarın öğleden sonra en geç pazartesi günü ödemeleri yapmaya başlayacağız" dedi. 'Hemşehrilerimizin hiçbirinin açıkta kalmasına müsaade etmeyiz' ifadelerini kullanan Vali, Cumhurbaşkanı'nın kesin talimatının bulunduğunu aktardı.

Ulaşım düzenine ilişkin olarak Vali Gül, motosikletlerle ilgili yasağın 06.00 itibarıyla sona ereceğini ve bu saatten sonra motosiklet sürücülerinin yollara çıkabileceğini açıkladı.

Vali Gül konuşmasının sonunda, 'Bu vesile ile hayatını kaybeden 3 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Taburcu olan hemşehrilerimize sağlık sıhhat diliyoruz. Araması yapılan 5 vatandaşımızın bir an önce bulunmasını Rabbimden niyaz ediyorum' sözleriyle taziyelerini ve temennilerini iletti.

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL, SEL BASKINLARINDA 3 VATANDAŞIN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ, 5 KİŞİNİN İSE...

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL, SEL BASKINLARINDA 3 VATANDAŞIN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ, 5 KİŞİNİN İSE ARANDIĞINI SÖYLEDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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