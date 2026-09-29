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Düzce’de huzur için seferberlik: bir haftada 20 bin 111 kişi sorgulandı

Vali Mehmet Makas başkanlığında yapılan toplantıda Düzce’de son bir haftada Emniyet ve Jandarma ekiplerinin 20 bin 111 kişiyi sorguladığı ve 46 kişinin yakalandığı açıklandı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 10:53

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Düzce’de huzur için seferberlik: bir haftada 20 bin 111 kişi sorgulandı

toplantının düzeni ve katılımcılar:

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Kılınç ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder katıldı. Toplantıda, Düzce genelinde asayişin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi ve mevcut tedbirler gözden geçirildi.

yürütülen çalışmalar ve değerlendirme:

Görüşmelerde, suçların önlenmesi ve kamu güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla uygulanan denetimlerin kapsamı ile koordinasyonun artırılmasına yönelik adımlar ele alındı. Yetkililer, saha uygulamalarında elde edilen verilerin ışığında tedbirlerin etkinliğinin artırılacağını belirtti.

denetim sonuçları ve ele geçen malzemeler:

Son bir hafta içinde Emniyet ve Jandarma birimlerince yapılan uygulamalarda 20 bin 111 şahıs sorgulandı. Araması bulunan 46 kişi yakalandı; yakalanan şahıslardan 13’ü tutuklanarak cezaevine konuldu.

Polis ve Jandarma ekiplerinin şok uygulamalarında ele geçirilenler arasında 7 adet tabanca, 5 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet havalı tüfek, 307 mermi, 114 kartuş ve 10 adet kesici-delici alet bulunuyor.

Yetkililer, halkın huzurunu sağlamak için denetimlerin kararlılıkla süreceğini, koordinasyonun ve istihbarat paylaşımının artırılacağını vurguladı.

DÜZCE’NİN HUZUR VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER, DÜZENLENEN İL GÜVENLİK VE...

DÜZCE’NİN HUZUR VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER, DÜZENLENEN İL GÜVENLİK VE ASAYİŞ KOORDİNASYON TOPLANTISINDA DEĞERLENDİRİLDİ. DÜZCE’DE SON BİR HAFTADA 20 BİNDEN FAZLA KİŞİ TEK TEK SORGULANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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