Düzce'de iki ayrı baskında kokain ve metamfetamin ele geçirildi

Operasyonun kapsamı:

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonlarda toplam 3 kişi gözaltına alındı; bunlardan 2'si tutuklandı.

Araç aramasında kokain:

Yapılan adli aramada, 10 suç kaydı bulunan ve M.K. (41) kullanımındaki araçta gerçekleştirilen incelemede 25,14 gram kokain ele geçirildi. Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Sokak uygulamasında metamfetamin:

Derelitütüncü Mahallesi'nde yapılan sokak çalışmasında ayrı ayrı ele geçirilen maddeler arasında 2,1 gram ve 1 gram metamfetamin bulundu. Şahısların üzerinde yapılan aramalarda ayrıca 8 gram metamfetamin ele geçirildi. Bu kapsamda M.K. isimli şahıs tutuklanırken, N.V. hakkında uyuşturucu bulundurmaktan işlem yapıldı.

Emniyet birimleri, Düzce genelinde uyuşturucu suçlarına karşı yürüttükleri çalışmalarda benzer operasyonların devam edeceğini bildirdi.

DÜZCE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜ BAĞLI NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN 2 AYRI OPERASYONDA KOOİN VE METAMFETAMİN MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ. 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI 2 KİŞİ TUTUKLANDI.