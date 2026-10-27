Dolar 49,7812 +0,01%
Euro 55,5595 -0,17%
Bist 11.151,03 -0,01%
Altın Gram 6.518,20 +0,85%
EUR/USD 1,1148 -0,28%
Brent Petrol 109,43 -1,18%
--°

Düzce'de iki ayrı baskında kokain ve metamfetamin ele geçirildi

Düzce Narkotik ekipleri iki ayrı operasyonda kokain ve metamfetamin ele geçirip 3 kişiyi gözaltına aldı; zanlılardan ikisi tutuklandı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 18:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Düzce'de iki ayrı baskında kokain ve metamfetamin ele geçirildi

Operasyonun kapsamı:

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonlarda toplam 3 kişi gözaltına alındı; bunlardan 2'si tutuklandı.

Araç aramasında kokain:

Yapılan adli aramada, 10 suç kaydı bulunan ve M.K. (41) kullanımındaki araçta gerçekleştirilen incelemede 25,14 gram kokain ele geçirildi. Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Sokak uygulamasında metamfetamin:

Derelitütüncü Mahallesi'nde yapılan sokak çalışmasında ayrı ayrı ele geçirilen maddeler arasında 2,1 gram ve 1 gram metamfetamin bulundu. Şahısların üzerinde yapılan aramalarda ayrıca 8 gram metamfetamin ele geçirildi. Bu kapsamda M.K. isimli şahıs tutuklanırken, N.V. hakkında uyuşturucu bulundurmaktan işlem yapıldı.

Emniyet birimleri, Düzce genelinde uyuşturucu suçlarına karşı yürüttükleri çalışmalarda benzer operasyonların devam edeceğini bildirdi.

DÜZCE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜ BAĞLI NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN 2...

DÜZCE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜ BAĞLI NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN 2 AYRI OPERASYONDA KOOİN VE METAMFETAMİN MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ. 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI 2 KİŞİ TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gaziantep'te sabah baskını: nitelikli yağma iddiasıyla 8 kişi yakalandı
images

Çambeyli'de ahşap ev alevleri itfaiyenin müdahalesiyle durduruldu
images

İnternet tuzağı: Mersin'de nitelikli dolandırıcılık ve yasadışı bahis operasyonu
images

Antalya’da adliye sahtekarlığı: kendisini başsavcı vekili olarak tanıtan 3 kişi...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çambeyli'de ahşap ev alevleri itfaiyenin müdahalesiyle durduruldu

İnternet tuzağı: Mersin'de nitelikli dolandırıcılık ve yasadışı bahis operasyonu

Ev sahibi Alanya'da gol şovu: Serenity Alanya Belediyespor son 16'da

Merkezefendi'de yağmur altında Şeniz Doğan'a destek gösterisi

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Altınözü'nde traktör devrildi; sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı