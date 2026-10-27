İmam hatiplerin üç dönemi ve Tekin'in 'üçüncü kurucu' vurgusu

Erzurum programında imam hatip okullarının geçmişi ve dönüşümü tartışıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da düzenlenen İmam Hatipler Kuruluşu'nun 75. yılı ve İmam Hatipler Haftası programında konuştu. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ndeki programa ERZİMDER, ÖNDER ve ER-İHYA-DER katkı sundu; program musiki konseriyle başladı ve ERZİMDER Başkanı Nihat Düzenli açılış konuşması yaptı.

Tarihsel sürecin ana hatları:

Konuşmasında kendi geçmişine de değinen Tekin, Rize İmam Hatip Lisesi mezunu olduğunu belirterek imam hatip okullarının kuruluş ve kapanış süreçlerine ilişkin kronolojiyi aktardı. Tekin, 1910'lu yıllarda pozitif ilimlerle din eğitiminin beraber ele alındığı okulların "Eyyâm-ı Bâhire" adıyla kurulduğunu, daha sonra Tevhid-i Tedrisat süreciyle kapandığını anlattı.

Tekin, 1947 yılında Cumhuriyet Halk Partisi kurultayından sonra başlayan yumuşama ile Şemsettin Günaltay başbakanlığında Ankara Üniversitesi'ne bağlı İlahiyat Fakültesi'nin kurulduğunu; ardından 1951'de Tevfik İleri döneminde ve Celalettin Ökten'in önerisiyle imam hatip okullarının "ikinci kez" kurulduğunu söyledi.

1997, 2002 ve eğitim politikalarındaki değişimler:

Bakan Tekin, 1997 sürecinde imam hatip öğrenci sayısının önemli ölçüde düştüğünü ve o yıllarda uygulanan katsayı düzenlemesi ile 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitimin etkilerine dikkat çekti. Tekin, bu gelişmelerin imam hatiplerin orta kısımlarının kapanmasına ve öğrenci oranının gerilemesine yol açtığını belirtti.

2002'de başlayan döneme ilişkin değerlendirmesinde Tekin, öncelikle katsayı engelinin kaldırıldığını, ardından 8 yıllık zorunlu kesintisiz eğitim uygulamasının revize edildiğini ifade ederek, bu adımları imam hatiplerin yeniden özgürlüğüne kavuşmasıyla ilişkilendirdi. Konuşmasının kilit noktalarından biri olarak "İmam hatip okullarının üçüncü kurucusu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır" sözünü vurguladı.

Projeler, hafızlık ve okul çeşitliliği:

Tekin, 2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarıyken başlattığını belirttiği proje okulu uygulamasıyla imam hatiplerde eğitim süreçlerinin çeşitlendiğini ve iyileştirildiğini anlattı. Bu kapsamda hafızlık projesinden spor ve dini musiki projelerine, fen ve sosyal bilimler programlarına kadar farklı model ve uygulamaların devreye alındığını söyledi.

Bakan Tekin, özellikle örgün eğitim ile paralel yürüyen hafızlık projesini ön plana çıkararak, bugün mezunlarla birlikte 25 binin üzerinde hafızın imam hatip okullarında hafızlık icazeti almasına vesile olunduğunu belirtti.

Programa Erzurum Valisi Aydın Baruş, AK Parti Erzurum milletvekilleri Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ile sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Tekin'in konuşması, imam hatip okullarının tarihsel kırılmalarını, son iki dekattaki politika değişikliklerini ve uygulamadaki projelerle elde edilen sonuçları bir arada değerlendiren bir perspektif sundu. Konuşma, imam hatiplerin kuruluş, kapanış ve yeniden şekillenme süreçlerine ışık tutan, hem tarihsel hem de güncel boyutlarıyla dikkat çeken tespitler içeriyordu.

İMAM HATİPLER KURULUŞU’NUN 75. YILI VE İMAM HATİPLER HAFTASI PROGRAMI, MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN’İN KATILIMIYLA ERZURUM’DA DÜZENLENDİ.