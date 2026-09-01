Düzce’de pet-ct deneme çekimleri başladı: tanı ve tedavi takibi il içinde mümkün olacak

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde pet-ct kurulumu tamamlandı:

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde Mayıs ayı itibarıyla kurulumu tamamlanan PET-CT cihazında deneme çekimleri başladı. MR cihazına benzeyen sistem, hastalara verilecek radyoaktif maddeler sonrası yapılan görüntülemelerle kanserli bölge tespiti, tedavi planlaması ve tedavi sonrası takip işlemlerinde kullanılacak. Cihazın devreye girmesiyle kanser hastalarının ve yakınlarının başka illere giderek tetkik yaptırma zorunluluğu önemli ölçüde azalacak.

Çekim süreci ve hasta hazırlığı:

Nükleer Tıp Uzmanı Uzman Doktor Yunus Çökerdenoğlu, çekim sürecini şu adımlarla anlattı: Hastalar teknik ekip tarafından karşılanıyor, gerekli formlar eksiksiz dolduruluyor ve sıcak alan olarak adlandırılan dinlenme ve enjeksiyon odalarına alınıyor. Radyoaktif maddenin doz ayarı yapıldıktan sonra enjeksiyon uygulanıp yaklaşık bir saat bekleniyor. Bu bekleme sürecinde hastaların konuşmamaları, sakız çiğnememeleri ve mümkün olduğunca hareketsiz kalmaları isteniyor; ortam loş tutuluyor. Çekim odasında ise hastalardan en az 15-20 dakika sabit yatmaları bekleniyor. Görüntülerin kalitesi doktorlarca onaylandıktan sonra hasta evine gönderiliyor. Çökerdenoğlu, bu sürecin minimum 2 saat, maksimum 3 saat sürdüğünü ve hasta konforunu sağlamak için otomatik kapılar, sıcak ve soğuk alanlar ile yakınlarının bekleme odalarının düzenlendiğini belirtti.

Bölgesel etkiler ve personel düzenlemesi:

Nükleer Tıp Uzmanı Uzman Doktor Zeynep Işık, cihazın öncelikle onkoloji alanında kullanılacağını ve Düzce'de şimdiye kadar olmaması nedeniyle hastaların şehir dışına gitmek zorunda kaldığını hatırlattı. Işık, cihazın onkolojik hastalıkların erken teşhis ve tedavi takibinde; ayrıca dermatolojik, enfeksiyon hastalıkları ve bazı kan hastalıklarındaki tetkiklerde de fayda sağlayacağını vurguladı. İl Sağlık Müdürlüğü'nün planladığı radyoterapi ünitesinde uygulanacak tedavi protokollerinin de PET-CT görüntüleri üzerinden belirleneceği, ışınlama bölgelerinin bu görüntülerle tespit edileceği ifade edildi.

Hastane Başhekimi Uzman Doktor Sinan Özdemir, cihazın temini sürecinin Sağlık Bakanlığı değerlendirmesiyle Aralık ayında başlayıp Ocak'ta resmi tebliğ alındığını, ihale sürecinin Nisan'da başlayıp Mayıs'ta tamamlandığını ve yüklenici firmanın yaklaşık altı aylık süresi bulunduğunu belirtti. Özdemir, cihazın kurulumunu takiben Nükleer Düzenleme Kurulu şartlarının hazırlandığını ve deneme çekimlerine başlandığını aktardı. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı Personel Hizmetleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla ilave atamaların yapıldığını; hastanede bir hematoloji uzmanı ile iki nükleer tıp uzmanı bulunduğunu ve cihazın halkın hizmetine sunulacağını söyledi.

Başhekim Özdemir, yatırım sürecinde valilik, milletvekilleri, belediye ve il sağlık müdürlüğü gibi yerel yöneticilerin desteğine teşekkür ederek, kurulacak radyoterapi merkeziyle birlikte Düzce'nin bölgesel anlamda kanser tanı ve tedavisinde daha önemli bir konuma geleceğini, halk için hem ulaşım hem de tedavi maliyetlerinde avantaj sağlanacağını ifade etti.

Düzce'de PET-CT cihazında deneme çekimleri başladı