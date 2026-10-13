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Düzce’de taşımalı eğitimde verim ve güvenlik önceliğiyle değerlendirme

Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer başkanlığında toplanan kurulda taşımalı eğitimin mevcut durumu, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 10:04

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Düzce’de taşımalı eğitimde verim ve güvenlik önceliğiyle değerlendirme

İl değerlendirme toplantısında genel durum

Düzce’de taşımalı eğitim uygulamalarının güncel durumu ve geleceğe dönük ihtiyaçları, İl Değerlendirme Toplantısı’nda kapsamlı şekilde ele alındı. Toplantıya Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer başkanlık etti ve görüşmeler Maarif Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

görüşülen konular ve tespitler:

Toplantıda kent genelindeki taşımalı eğitim uygulamalarının mevcut işleyişi değerlendirildi. Uygulama sürecinde karşılaşılan sorunlar detaylı şekilde tartışıldı ve bu sorunlara ilişkin tespitler katılımcılar tarafından paylaşıldı.

öneriler ve planlanan çalışmalar:

Öğrencilerin eğitim kurumlarına güvenli ve sağlıklı ulaşımının sağlanması amacıyla taşımalı eğitim hizmetlerinin daha verimli ve güvenli yürütülmesine yönelik çözüm önerileri görüşüldü. Ayrıca, taşımalı eğitim hizmetlerinde yapılması planlanan çalışmaların hayata geçirilmesi gündeme geldi ve mevcut uygulamaların geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıda ele alınan değerlendirmeler, uygulamadaki aksaklıkların giderilmesi ve hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik yol haritasının oluşmasına temel oluşturacak şekilde kayda geçirildi.

DÜZCE’DE TAŞIMALI EĞİTİM UYGULAMALARININ MEVCUT DURUMU, YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ...

DÜZCE’DE TAŞIMALI EĞİTİM UYGULAMALARININ MEVCUT DURUMU, YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ DÜZENLENEN İL DEĞERLENDİRME TOPLANTISI’NDA ELE ALINDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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