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Düzce'de vitesin altındaki gizli bölme suç trafiğini ortaya çıkardı

Düzce İl Jandarma ekipleri, İstanbul bağlantılı araçta vites altındaki gizli bölmede toplam 405,16 gram metamfetamin ele geçirip 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 12:43

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Düzce'de vitesin altındaki gizli bölme suç trafiğini ortaya çıkardı

olayın seyri:

Düzce'de uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul bağlantılı olduğu değerlendirilen bir aracı durdurdu. Yapılan adli aramalarda, şüpheliler ve araçta detaylı inceleme gerçekleştirildi. Arama sonucunda, bir şüphelinin üzerinde 101 gram metamfetamin ile aracın vites bölmesinin altında saklı halde 304,16 gram metamfetamin olmak üzere toplam 405,16 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ayrıca operasyon sırasında 2 dijital materyal ve 3 bin 955 TL para ele geçirilirken, toplamda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.

gizli bölmelerin tespiti ve önemi:

Vites bölgesi gibi araç içi gizli bölmelerin kullanılması, uyuşturucu sevkiyatında sık görülen bir yöntem. Bu tür bölmelerin tespiti hem teknik arama yöntemleri hem de istihbarata dayalı yaklaşımlar gerektiriyor. Jandarma ve diğer kolluk kuvvetlerinin durdurma, arama ve delil toplama süreçlerindeki dikkat ve koordinasyon, organize sevkiyatların açığa çıkarılmasında belirleyici oluyor.

hukuki süreç ve saha etkisi:

Ele geçirilen miktar ve bulunan materyaller doğrultusunda sürdürülen adli işlem ve tahkikat, olayın lojistiğini ve olası bağlantılarını çözmeyi hedefliyor. Bu tür operasyonlar bölgedeki uyuşturucu akışının kesilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor; soruşturmanın tamamlanmasının ardından işlemler adli mercilere intikal edecek.

DÜZCE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ARAÇTA GİZLİ...

DÜZCE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ARAÇTA GİZLİ BÖLMEYE SAKLANMIŞ 405,16 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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