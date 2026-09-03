Elazığ’da otizm yol haritası masaya yatırıldı

Komisyon çalışmaları il ölçeğinde gözden geçirildi

Elazığ genelinde otizm alanında yürütülen çalışmaların kapsamlı bir değerlendirmesi için Otizm İzleme ve Değerlendirme Komisyonu toplandı. Toplantı, Vali Yardımcısı Armağan Turan başkanlığında gerçekleştirildi ve ilde görevli kurum ile kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantı ve katılımcılar:

Toplantıda, Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci başta olmak üzere paydaş kurum temsilcileri hazır bulundu. Oturumda, mevcut uygulamaların değerlendirilmesi ile kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

İnceleme konuları ve planlama:

Çalışmalar, İkinci Ulusal Otizm Eylem Planı çerçevesinde ele alındı. Komisyon, il genelindeki hizmetlerin etkinliğini tartıştı; eksik alanların tespiti, önceliklendirme ve önümüzdeki dönem için yapılacak faaliyetlerin planlanmasına ağırlık verildi.

Hizmet alanları ve hedeflenen destekler:

Toplantıda özellikle otizmli bireyler ile ailelerinin yaşam kalitesini artırmaya yönelik konular gündeme getirildi. Değerlendirmede eğitim, sağlık, sosyal hizmet, istihdam, erişilebilirlik ile sosyal ve kültürel hayata katılım başlıklarında sunulan ve sunulması planlanan destekler detaylandırıldı.

Komisyon, il düzeyinde yürütülen uygulamaların izlenmesi ve kurumlar arası iş birliğinin artırılması için koordinasyon mekanizmalarının güçlendirilmesine öncelik verilmesi gerektiğinde mutabık kaldı. Önümüzdeki dönemde uygulanacak adımların takibi ve değerlendirilmesi için çalışma programlarının oluşturulması öngörüldü.

ELAZIĞ’DA OTİZM İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TOPLANTISI