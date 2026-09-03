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İtfaiyenin yarım saatlik operasyonu su borusundan yavru kedi kurtarıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'nde su borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 16:31

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İtfaiyenin yarım saatlik operasyonu su borusundan yavru kedi kurtarıldı

İtfaiyenin yarım saatlik operasyonu su borusundan yavru kedi kurtarıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'nde bir apartmanda su borusu içinde sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

bildiren vatandaşlar ve müdahale:

Apartmanda yaşayanlar, borudan gelen kedi sesi duyunca durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kedinin sıkıştığı boruyu tespit etti ve çalışmaya başladı.

kurtarma çalışması ve sonuç:

İtfaiye ekipleri, yapılan teknik müdahaleler sonrası yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yavru kediye ulaştı. Ekipler, hayvanı dikkatle sıkıştığı yerden çıkardı ve kurtarma başarılı şekilde sonlandırıldı.

KAYSERİ&#039;NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE SU BORUSU İÇERİSİNDE SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE EKİPLERİ...

KAYSERİ'NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE SU BORUSU İÇERİSİNDE SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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