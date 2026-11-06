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EBYÜ hukuk fakültesinde devir teslimle yeni dekan göreve başladı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesinde düzenlenen törenle Prof. Dr. Ayhan Döner, dekanlık görevini Prof. Dr. Cem Baygın’a devretti.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 15:37

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

EBYÜ hukuk fakültesinde devir teslimle yeni dekan göreve başladı

EBYÜ hukuk fakültesinde devir teslimle yeni dekan göreve başladı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Hukuk Fakültesi'nde dekanlık görevinde değişiklik yapıldı. Prof. Dr. Ayhan Döner, yürüttüğü dekanlık görevini Prof. Dr. Cem Baygın'a devretti. Fakültede düzenlenen devir teslim töreni, üniversite yönetiminin katılımıyla gerçekleştirildi.

Törene katılanlar:

Törene Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, rektör yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı ve Prof. Dr. Erhan Zeytun ile Üniversite Genel Sekreteri Mustafa Yurteken katıldı. Katılımcılar, fakülte yönetimi ve akademik kadro temsilcileri arasında gerçekleşen törende hazır bulundu.

Rektörün değerlendirmesi ve devir teslim:

Törende konuşan Rektör Kuyrukluyıldız, görev süresi boyunca fakülteye sunduğu hizmet ve katkılardan dolayı Prof. Dr. Ayhan Döner'e teşekkür etti. Rektör, dekanlık görevini devralan Prof. Dr. Cem Baygın'a yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

Karşılıklı iyi dilek ve temennilerin iletilmesinin ardından resmi devir teslim prosedürleri tamamlandı ve tören sona erdi.

EBYÜ HUKUK FAKÜLTESİNDE DEKANLIK GÖREVİNDE DEVİR TESLİM

EBYÜ HUKUK FAKÜLTESİNDE DEKANLIK GÖREVİNDE DEVİR TESLİM

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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