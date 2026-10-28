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EBYÜ'de öğrencilerin öncelikleri rektörle masaya yatırıldı

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, öğrenci temsilcileriyle eğitim, kampüs yaşamı ve sosyal imkânlara dair talepleri dinledi ve iletişim vurgulandı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 09:04

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

EBYÜ'de öğrencilerin öncelikleri rektörle masaya yatırıldı

Toplantı detayları:

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde düzenlenen görüşmede, Rektörlük Senato Salonu'nda bir araya gelen yönetim ve öğrenci temsilcileri üniversite yaşamına ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda eğitim süreçleri, kampüs yaşamı, sosyal ve kültürel imkânlar ile öğrencilerin ihtiyaç ve beklentileri ele alındı.

öğrenci talepleri ve yönetimin yaklaşımı:

Toplantıda söz alan öğrenci temsilcileri, temsil ettikleri akademik birimlerden gelen talep ve önerileri iletti. Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız her temsilciyi tek tek dinleyerek, öğrencilerden gelen görüş ve önerilerin üniversitede yürütülen çalışmalar açısından önem taşıdığını belirtti.

Rektör Kuyrukluyıldız, üniversite yönetimi ile öğrenciler arasındaki iletişimin güçlü tutulmasının ve öğrencilerin karar alma ile iyileştirme süreçlerine katkısının değerli olduğunu vurguladı. Görüşme, öğrenci odaklı yönetim anlayışı çerçevesinde karşılıklı görüş alışverişi ve iyi dileklerin iletilmesiyle sona erdi.

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (EBYÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. UFUK KUYRUKLUYILDIZ, ÖĞRENCİ...

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (EBYÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. UFUK KUYRUKLUYILDIZ, ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELEREK ÜNİVERSİTE YAŞAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ, ÖNERİ VE TALEPLERİ DİNLEDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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