Muratlı'da devrilen kepek yüklü tır ulaşımı durdurdu

Kaza ve olay yeri müdahalesi:

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi Muratlı - Aşağısevindikli yolu üzerinde akşamüstü saatlerinde meydana gelen kazada, 59 DP 474 plakalı dökme yük taşıyan tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Devrilme sonucu tırın dorsesindeki tonlarca kepek yola saçıldı ve güzergah tamamen ulaşıma kapandı.

Kaza ihbarı üzerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve sağlık personeli, yaralı sürücü İsmail Y.’yi araçtan çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, sedye ile ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

yol temizliği ve trafik yönetimi:

Kaza nedeniyle Muratlı - Aşağısevindikli yolunda trafik durdu; polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak ulaşımı kontrollü şekilde yönlendirmeye çalıştı. Yola saçılan kepeğin temizlenmesi ile devrilen tırın vinç yardımıyla kaldırılması için çalışma başlatıldı ve ekipler olay yerinde yoğun şekilde görev yaptı.

Yetkililer, bölgedeki sürücüleri dikkatli olmaya ve mümkünse alternatif güzergahları kullanmaya çağırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı; emniyet güçleri kazanın nedenini belirlemek üzere olay yerinde delil toplama ve görgü tespit çalışması yürütüyor.

OLAY YERİNE İTFAİYE EKİPLERİ, EMNİYET EKİPLERİ VE SAĞLIK PERSONELİ SEVK EDİLDİ.