Dolar 49,8339 +0,10%
Euro 55,4043 +0,07%
Bist 11.129,34 -0,19%
Altın Gram 6.491,14 -0,57%
EUR/USD 1,1121 -0,09%
Brent Petrol 111,53 +1,94%
--°

Muratlı'da devrilen kepek yüklü tır ulaşımı durdurdu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde akşamüstü 59 DP 474 plakalı kepek yüklü tır sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi; tonlarca kepek yola saçıldı, ulaşım kesildi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 09:48

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Muratlı'da devrilen kepek yüklü tır ulaşımı durdurdu

Kaza ve olay yeri müdahalesi:

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi Muratlı - Aşağısevindikli yolu üzerinde akşamüstü saatlerinde meydana gelen kazada, 59 DP 474 plakalı dökme yük taşıyan tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Devrilme sonucu tırın dorsesindeki tonlarca kepek yola saçıldı ve güzergah tamamen ulaşıma kapandı.

Kaza ihbarı üzerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve sağlık personeli, yaralı sürücü İsmail Y.’yi araçtan çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, sedye ile ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

yol temizliği ve trafik yönetimi:

Kaza nedeniyle Muratlı - Aşağısevindikli yolunda trafik durdu; polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak ulaşımı kontrollü şekilde yönlendirmeye çalıştı. Yola saçılan kepeğin temizlenmesi ile devrilen tırın vinç yardımıyla kaldırılması için çalışma başlatıldı ve ekipler olay yerinde yoğun şekilde görev yaptı.

Yetkililer, bölgedeki sürücüleri dikkatli olmaya ve mümkünse alternatif güzergahları kullanmaya çağırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı; emniyet güçleri kazanın nedenini belirlemek üzere olay yerinde delil toplama ve görgü tespit çalışması yürütüyor.

OLAY YERİNE İTFAİYE EKİPLERİ, EMNİYET EKİPLERİ VE SAĞLIK PERSONELİ SEVK EDİLDİ.

OLAY YERİNE İTFAİYE EKİPLERİ, EMNİYET EKİPLERİ VE SAĞLIK PERSONELİ SEVK EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Malatya'da itfaiyenin 30 dakikalık müdahalesiyle kuyudan çıkarılan genç sağ bulu...
images

Sakarya'da kaçak tütün zincirine operasyon: binlerce makaron ve tütün ele geçiri...
images

Köy merasında yıldırım çarpan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
images

Antalya'da damperli kamyon ile otel servisi çarpıştı: dört kişi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Merak ve üretime kapı açan atölyeler için Yeşilyurt'ta kayıtlar başladı

Kozan’da veliler çocuklarına örnek oldu: ekran yerine kitap seçildi

Kapalı girişimle felçten döndü: şah damarı stentle yeniden açıldı

Ankara ziyaretinde Samsun için ortak akıl ve yatırım mesajı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı