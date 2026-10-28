Genç şefler cumhuriyet için Devrek'in tatlarını sahneye koydu

Devrek'te cumhuriyet coşkusu yerel lezzetlerle buluştu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, cumhuriyetin 103. yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen gastronomi yarışmasında genç aşçılar hünerlerini sergiledi. Etkinlik, Devrek Bastonpark Kongre Salonu'nda gerçekleştirildi ve program saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.

yarışmanın amacı ve düzeni:

Etkinlik, Devrek Kaymakamlığı, Devrek Belediye Başkanlığı, Devrek Meslek Yüksekokulu, Devrek İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle ilk kez hayata geçirildi. Amaç, cumhuriyet coşkusunu genç şeflerle pekiştirmek, yöresel lezzetleri tanıtmak ve Devrek'in gastronomi kültürünü desteklemek olarak açıklandı.

Yarışmada iki ana dal ön plana çıktı: ana yemek dalında ilçenin simidi ve kızılcıklı tatlı dalında yöresel ürünlerin kullanımı. Ana yemek ve tatlı kategorilerinde toplam 7'şer kategori yarıştı. Etkinlikte yarışmacılar üçer kişilik gruplar halinde sahne aldı; toplamda 48 öğrenci jüri değerlendirmesine sunuldu.

jüri heyeti ve değerlendirme ölçütleri:

Oluşturulan jüri, lezzet, sunum ve tabaklama, yöresel ürün kullanımı ile cumhuriyet teması ekseninde puanlama yaptı. Jüri üyeleri arasında Devrek Kaymakamı Onur Alp Bıçakçı, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Kahya, Yüksekokul Müdürü İhsan Kazkondu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Akif Başdağ, şehit eşi Nevin Karapınar ile Devrek Güneşi Kooperatifinden bir temsilci yer aldı.

Jüri, sunum estetiği ve yöresel malzeme kullanımına özellikle dikkat ederken yarışmanın genelinde tadın dengesi ve temaya uygunluk belirleyici oldu. Değerlendirmeler sırasında jüri üyelerinin lezzetleri puanlarken zorlandığı gözlendi.

sonuçlar ve ödüller:

Yarışma sonunda dereceye giren ekipler şu şekilde belirlendi. Meslek Lisesi takımından Gözde Kır, Ecrin Altuntaş ve Fatma Betül Elenen "Kirenli Muhallebi" ile birinci oldu. İkinci Habibe Hatıl, Ceylin Demir ve Esila Gülünoğlu "Limon Muhallebi kızılcık jöleli pasta" ile, üçüncü ise Sude Nur Telli, Hatice Sarp ve Aybüke Tuanna Açıkel "Kızılcık marmelatlı portakal muhallebi" ile derece aldı.

Devrek Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü öğrencilerinden Reyhan Verimoğlu, Emirhan Sarı ve Ferhat Deryal "Susam izinde bonfile" ile ana yemek dalında birinciliğe yükseldi. İkinciliği Erkan Nayan, Ozan Ali Döngelli ve Efe Öztaşçı "Simit çökertme kebabı" ile, üçüncülüğü ise Nisa Terzioğlu, Suden Gümüş ve Seda Nur Bilgin "Simit yağlama" ile kazandı.

Dereceye giren genç şeflere ilçe protokolü tarafından kupa, bıçak setleri ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Organizasyon yetkilileri, etkinliğin yöresel mutfak mirasını genç nesillere aktarma ve turizm potansiyelini güçlendirme hedeflerine hizmet ettiğini vurguladı.

ÖĞRENCİLER YÖRESEL LEZZETLERİ HAZIRLADI