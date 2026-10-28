Bilecik'te öğrenci başarısını kalıcı kılma odaklı planlama konuşuldu

toplantı ve sunumun içeriği:

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında, İl Millî Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinin katılımıyla 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesinde bir brifing sunumu gerçekleştirildi. Sunumda okulun eğitim-öğretim faaliyetleri, akademik başarıları ve yürütülen proje çalışmaları kapsamlı şekilde paylaşıldı.

Toplantıda ayrıca öğrencilere yönelik rehberlik hizmetlerinin durumu ve sosyal ile kültürel etkinliklerin katkıları değerlendirildi. Okuldaki mevcut eğitim süreçlerinin güçlü ve geliştirilmesi gereken yönleri yönetimle birlikte masaya yatırıldı.

değerlendirme ve öncelikler:

Brifing sırasında ön plana çıkan ana başlıklar arasında akademik başarının sürdürülebilir biçimde artırılması, rehberlik hizmetlerinin etkinleştirilmesi ve öğrencilerin sosyal-kültürel gelişiminin desteklenmesi yer aldı. Okul yönetimi ile İl Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, hedeflere ulaşmak için hangi alanlarda iyileştirme yapılması gerektiğine dair ortak değerlendirmeler yaptı.

Toplantıda yapılan sunumlar, mevcut uygulamaların güçlendirilmesi ve yeni destek mekanizmalarının devreye alınmasına yönelik somut adımların belirlenmesine zemin hazırladı. Bu çerçevede öğretim yöntemleri, öğrenci izleme süreçleri ve rehberlik çalışmaları öncelikli konular olarak ele alındı.

uygulama ve takip süreci:

Serdal Şimşek, toplantıda yaptığı değerlendirmede okulların mevcut durumunun düzenli olarak izleneceğini ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların süreceğini vurguladı: "Her öğrencimizin potansiyelini ortaya çıkaran, öğrenme süreçlerini güçlendiren ve eğitim hedeflerine ulaşan okullar için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Sonuç olarak brifing, hem okul düzeyinde hem de il genelinde öğrenci başarısını artırmaya dönük hedeflerin netleştirildiği, izleme ve destek mekanizmalarının güçlendirilmesinin planlandığı bir adım olarak kayda geçti.

ÖĞRENCİ BAŞARISINI ARTIRMAK İÇİN EĞİTİM ÇALIŞMALARI MASAYA YATIRILDI