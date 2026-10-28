Dolar 49,8341 +0,10%
Euro 55,4204 +0,10%
Bist 11.146,94 -0,04%
Altın Gram 6.486,36 -0,64%
EUR/USD 1,1123 -0,07%
Brent Petrol 111,42 +1,84%
--°

Bilecik'te öğrenci başarısını kalıcı kılma odaklı planlama konuşuldu

Bilecik'te Serdal Şimşek başkanlığında 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde düzenlenen brifingde öğrenci başarısını yükseltme stratejileri ele alındı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 09:47

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Bilecik'te öğrenci başarısını kalıcı kılma odaklı planlama konuşuldu

toplantı ve sunumun içeriği:

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında, İl Millî Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinin katılımıyla 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesinde bir brifing sunumu gerçekleştirildi. Sunumda okulun eğitim-öğretim faaliyetleri, akademik başarıları ve yürütülen proje çalışmaları kapsamlı şekilde paylaşıldı.

Toplantıda ayrıca öğrencilere yönelik rehberlik hizmetlerinin durumu ve sosyal ile kültürel etkinliklerin katkıları değerlendirildi. Okuldaki mevcut eğitim süreçlerinin güçlü ve geliştirilmesi gereken yönleri yönetimle birlikte masaya yatırıldı.

değerlendirme ve öncelikler:

Brifing sırasında ön plana çıkan ana başlıklar arasında akademik başarının sürdürülebilir biçimde artırılması, rehberlik hizmetlerinin etkinleştirilmesi ve öğrencilerin sosyal-kültürel gelişiminin desteklenmesi yer aldı. Okul yönetimi ile İl Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, hedeflere ulaşmak için hangi alanlarda iyileştirme yapılması gerektiğine dair ortak değerlendirmeler yaptı.

Toplantıda yapılan sunumlar, mevcut uygulamaların güçlendirilmesi ve yeni destek mekanizmalarının devreye alınmasına yönelik somut adımların belirlenmesine zemin hazırladı. Bu çerçevede öğretim yöntemleri, öğrenci izleme süreçleri ve rehberlik çalışmaları öncelikli konular olarak ele alındı.

uygulama ve takip süreci:

Serdal Şimşek, toplantıda yaptığı değerlendirmede okulların mevcut durumunun düzenli olarak izleneceğini ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların süreceğini vurguladı: "Her öğrencimizin potansiyelini ortaya çıkaran, öğrenme süreçlerini güçlendiren ve eğitim hedeflerine ulaşan okullar için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Sonuç olarak brifing, hem okul düzeyinde hem de il genelinde öğrenci başarısını artırmaya dönük hedeflerin netleştirildiği, izleme ve destek mekanizmalarının güçlendirilmesinin planlandığı bir adım olarak kayda geçti.

ÖĞRENCİ BAŞARISINI ARTIRMAK İÇİN EĞİTİM ÇALIŞMALARI MASAYA YATIRILDI

ÖĞRENCİ BAŞARISINI ARTIRMAK İÇİN EĞİTİM ÇALIŞMALARI MASAYA YATIRILDI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İlçe müdürü Erdinç Güner öğrencilerin taleplerini yerinde dinledi
images

Aileler ekrana değil kitaba yöneldi: Kozan'da bir sınıfın okuma saati
images

Aziz Sancar öğrencilerle buluştu: konuyu rakip gibi görün ve üstüne gidin
images

Osmanlı’dan cumhuriyet’e mirasın izleri KBÜ’de değerlendirildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Öğrenciler çiftlikte doğa, spor ve kültürle bağımlılığa karşı bilinçlendi

Kış yorgunluğunu d vitamini eksikliği ve mevsimsel depresyondan ayırmanın yolları

Martı yeni dönemi açıyor: RoboMartı ile sürücüsüz paylaşım yolculuğu

Cumhuriyete sanatla selam: Anadolu Üniversitesi GSF'de öğretim elemanları sergisi

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı