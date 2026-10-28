Şehit ailesine vefa: bakan ve valinin selamı Bilecik'te iletildi

Bilecik'te şehit ailesine vefa ziyareti

Bilecik Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Şehit-Gazi Birimi tarafından, ekim ayında sene-i devriyesi bulunan 1991 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan Necdet Ayhanın eşi Gülcan Ayhan ve oğlu İsmail Ayhan ile bir araya gelindi.

iletilen selamlar ve anma:

Buluşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in selamları aileye iletildi. Şehit Necdet Ayhan rahmet ve minnetle anılırken, aileye duyulan vefa ve sevgi ifade edildi.

kurumun vefa mesajı:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan ziyaretle ilgili olarak, "Aziz şehidimiz Necdet Ayhan’ı rahmet ve minnetle anıyoruz. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerinin yanında olmak, onların hatıralarını yaşatmak ve vefamızı göstermek bizim için büyük önem taşıyor" dedi.

BİLECİK’TE ŞEHİT AİLESİNE VEFA ZİYARETİ