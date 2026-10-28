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Üniversitelilere 869 kişilik istihdam fırsatı: kura sonuçları açıklandı

EBYÜ'de Gençlik Programı kapsamında 869 öğrenci için noter huzurunda kura çekimi yapıldı; programa katılacak asil adaylar belirlendi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 08:26

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Üniversitelilere 869 kişilik istihdam fırsatı: kura sonuçları açıklandı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde Gençlik Programı kura töreni

Gençlik Programı çerçevesinde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) bünyesinde istihdam edilecek 869 öğrenci için noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi. Tören, EBYÜ Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi ve program kapsamındaki asil adaylar noter nezaretinde tespit edildi.

Kura çekimi ve süreç:

Törende yapılan kura çekimiyle asil adaylar belirlendi; uygulamanın şeffaf ve rastlantısal esaslara göre yürütüldüğü vurgulandı. Kura işlemleri noter denetiminde tamamlanırken, program katılımcılarının belirlenmesine ilişkin usul ve esasların titizlikle uygulandığı ifade edildi.

Programın hedefleri ve katılım koşulları:

Gençlik Programı ile öğrencilerin eğitim hayatlarını sürdürürken çalışma deneyimi kazanmaları ve ekonomik açıdan desteklenmeleri amaçlanıyor. Programın amaçları arasında öğrencilerin çalışma hayatını yakından tanıması, iş disiplini kazanması ve mezuniyet sonrasında istihdama daha kolay geçebilmesi yer alıyor.

Programa katılımda aranan kriterler arasında aktif örgün eğitim öğrencisi olma şartının yanı sıra yaş, sigortalılık durumu ve hane gelirine ilişkin kriterler de bulunuyor.

Yetkililerin mesajları:

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız törende üniversitelerin akademik eğitimin yanında öğrencileri hayata ve çalışma yaşamına hazırlama sorumluluğuna dikkat çekti. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ise öğrencilere hitaben, "Beraber okuyalım, çalışalım, üretelim ama ne olursa olsun iyi insan olalım." mesajını paylaştı.

Gençlik Programı, kısa vadede öğrencilere gelir desteği sağlarken, uzun vadede mezunların iş piyasasına katılımını kolaylaştırmaya katkı sunmayı hedefliyor. Kura ile belirlenen asil adaylar program kapsamında istihdam edilerek hem deneyim kazanacak hem de ekonomik destekten yararlanacak.

GENÇLİK PROGRAMI KAPSAMINDA ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİNDE (EBYÜ) İSTİHDAM EDİLECEK 869...

GENÇLİK PROGRAMI KAPSAMINDA ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİNDE (EBYÜ) İSTİHDAM EDİLECEK 869 ÖĞRENCİ İÇİN KURA ÇEKİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. NOTER HUZURUNDA YAPILAN KURA ÇEKİMİNDE PROGRAMA KATILACAK ASİL ADAYLAR BELİRLENDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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