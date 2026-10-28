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masaryk üniversitesi akademisyeni ebüyü'yü ziyaret ederek iş birliğini pekiştirdi

Doç. Dr. Athena Alchadziu'nun Erasmus+ ziyareti, bir hafta boyunca EBYÜ ile akademik iş birliğini ve personel hareketliliğini güçlendirmeyi hedefledi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 08:57

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

masaryk üniversitesi akademisyeni ebüyü'yü ziyaret ederek iş birliğini pekiştirdi

ziyaretin kapsamı:

Masaryk Üniversitesi Dil Merkezi'nde görev yapan Doç. Dr. Athena Alchadziu, Erasmus+ Personel Hareketliliği programı kapsamında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ni (EBYÜ) bir hafta süreyle ziyaret etti. Ziyaret süresince eğitim ve akademik faaliyetlere katılan Alchadziu, iki üniversite arasındaki doğrudan bağların güçlendirilmesine katkı sağladı.

eğitim ve akademik faaliyetler:

Ziyaret boyunca Alchadziu, EBYÜ Eğitim Fakültesi'nde öğrencilere ders verdi ve üniversiteden akademisyenlerle birlikte çeşitli eğitim etkinlikleri yürüttü. Bu çalışmalar, hem öğrenci düzeyinde bilgi paylaşımını hem de akademik personel arasında deneyim aktarımını öne çıkardı.

görüşmeler ve iş birliği hedefleri:

Alchadziu, ziyaret kapsamında EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ile makamında görüşürken, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Emrah Özbay da görüşmede kendisine eşlik etti. Yapılan görüşmede, iki üniversite arasındaki akademik ilişkilerin geliştirilmesi, iş birliği imkanlarının çeşitlendirilmesi ve akademik hareketliliğin artırılması öncelikli konular olarak ele alındı.

Ziyaret yetkililerce, öğrenciler ve akademisyenler arasında karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımına katkı sunduğu ve EBYÜ'nün uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda yeni fırsatlar yarattığı şeklinde değerlendirildi. Toplantılar ve eğitim faaliyetleri, karşılıklı iyi dileklerle sona erdi.

MASARYK ÜNİVERSİTESİ DİL MERKEZİNDE GÖREV YAPAN DOÇ. DR. ATHENA ALCHADZİU, ERASMUS+ PERSONEL...

MASARYK ÜNİVERSİTESİ DİL MERKEZİNDE GÖREV YAPAN DOÇ. DR. ATHENA ALCHADZİU, ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ KAPSAMINDA ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİNİ (EBYÜ) ZİYARET ETTİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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