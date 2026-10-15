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EBYÜ'de yeni akademik yıl: dijital dönüşüm ve kampüs ulaşımına yatırım

EBYÜ 2026-2027 akademik yılını törenle açtı; dijital dönüşüm, üniversite-sanayi iş birliği ve kampüs ulaşımına yeni destekler açıklandı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 18:46

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EDİTÖR: Ayşe Şen

EBYÜ'de yeni akademik yıl: dijital dönüşüm ve kampüs ulaşımına yatırım

EBYÜ 2026-2027 akademik yılı törenle başladı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde 2026-2027 akademik yılının açılış töreni Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

törende öne çıkan vurgular:

Rektör Kuyrukluyıldız konuşmasında üniversitenin güncel büyüklüğüne dikkat çekti; kampüste 23 bin 631 öğrencinin öğrenim gördüğünü, kurumun 5 yıllık kurumsal akreditasyon aldığını ve 5 bilim insanının dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldığını söyledi. Yeni dönemde önceliklerin dijital dönüşüm, üniversite-sanayi iş birliği ile Türk dünyasıyla akademik ortaklıkların güçlendirilmesi olacağı belirtildi.

sosyal ve teknolojik öncelikler:

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, konuşmasında yapay zekâ ile eleştirel düşünmenin önemine vurgu yaptı; gençlerin teknolojik gelişmeleri yakından takip etmelerinin gerekli olduğunu ve bilgiye erişimin yanısıra merhamet, vicdan ile doğruyu yanlıştan ayırma yetisinin korunmasının önemini vurguladı. Bu yaklaşım, eğitim politikalarında teknoloji odaklı ama insani değerleri gözeten bir çerçeve öngörüyor.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım ise öğrencilere yönelik somut destekleri paylaştı: kampüs ile şehir arasındaki ulaşımı güçlendirmek amacıyla 4 yeni elektrikli otobüsün hizmete sunulacağı ve ulaşım ücretlerinde indirim yapılacağının altını çizdi. Ayrıca burs ve ulaşım desteğine ilişkin düzenlemelerin öğrenci yaşamını kolaylaştıracağı ifade edildi.

Tören kapsamında Rektör Kuyrukluyıldız tarafından Binali Yıldırım'a plaket takdim edildi. Programın açılış dersi ise Prof. Dr. Muhittin Şimşek tarafından verildi, böylece akademik yıl resmi olarak başlatıldı.

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİNDE (EBYÜ) 2026-2027 AKADEMİK YILI AÇILIŞ TÖRENİ...

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİNDE (EBYÜ) 2026-2027 AKADEMİK YILI AÇILIŞ TÖRENİ DÜZENLENDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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