Kongrede uygulama ve araştırma aynı sahnede: Eskişehir'de ESEP buluşması

4. Uluslararası ESEP Eğitim Bilimleri ve Etkili Uygulamalar Kongresi, Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kongre, eğitim alanındaki araştırma ve uygulamaları bir araya getirerek katılımcılara gün boyu zengin bir program sundu.

Açılış ve katılımcılar:

Açılış programına Vali Yardımcısı Sayın Akın Ağca, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Sayın Fethi Fahri Kaya, Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Sayın Bülent Çiftçi, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sayın Köksal Büyük, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Sayın M. Öcal Oğuz ve İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Sinan Aydın ile Anadolu Üniversitesi yöneticileri, Millî Eğitim Bakanlığı temsilcileri, akademisyenler ve eğitim alanından çok sayıda davetli katıldı. Açılış konuşmaları, kongrenin amaç ve önceliklerini net biçimde ortaya koydu.

Oturumlar ve temalar:

Prof. Dr. Sayın Adnan Boyacı moderatörlüğünde düzenlenen panelde eğitim politikaları ve eğitim sistemine ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Gün boyu gerçekleştirilen oturumlarda sanat, medeniyet, sürdürülebilir kalkınma, zekâ, oyun temelli öğrenme ve sanal gerçeklik destekli eğitim uygulamaları gibi güncel ve uygulamaya dönük konular ele alındı. Katılımcılar uygulama örnekleri, araştırma bulguları ve politika önerilerini paylaştı.

Sergi, ödül ve akademik oturumlar:

Kongre kapsamında bir resim sergisi açıldı, LEGADDER Eğitim Pusulası Ödül Töreni gerçekleştirildi ve akademik bildiri oturumlarıyla bilimsel çalışmalar sunuldu. Bu etkinlikler, hem uygulayıcılar hem de akademisyenler arasında doğrudan etkileşim ve deneyim aktarımına imkân verdi. Kongre, eğitimde sürdürülebilir ve etkili uygulamaların yaygınlaştırılmasına katkı sağlamayı amaçladı.

Toplantı, bilgi paylaşımı ve ortak çözüm arayışlarının güçlendirildiği bir platform oluşmasına vesile olarak sona erdi.

4. ULUSLARARASI ESEP EĞİTİM BİLİMLERİ VE ETKİLİ UYGULAMALAR KONGRESİ, ESKİŞEHİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.