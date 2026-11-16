Edirne'de bekçinin örnek davranışı ödülle karşılık buldu

Edirne'nin Saraçlar Caddesi'nde görev yapan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Cem Gül, yürümekte güçlük çeken bir engelli vatandaşa yardımcı olarak onun güvenli bir şekilde gitmek istediği yere ulaşmasını sağladı.

olay ve müdahale:

Cem Gül'ün hızlı ve duyarlı müdahalesi, sahadaki vatandaş odaklı yaklaşımın somut bir örneği olarak kayda geçti. Bekçinin desteği, yardım isteyen kişinin güvenli bir şekilde yoluna devam etmesini sağladı.

takdir ve ödül töreni:

Bu duyarlı davranışın ardından İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Cem Gül ile özverili çalışmalarıyla öne çıkan Asayiş Şube Müdürlüğü personelini makamında kabul etti.

Muhittin Ayhan, örnek davranış sergileyen personeli tebrik ederek hediyelerini takdim etti ve çalışmaları için teşekkür etti.

Olay, kamu görevlilerinin sahadaki insan odaklı hizmet anlayışını ve toplumsal güvene katkılarını gösteren küçük ama etkili bir örnek olarak değerlendirildi.

Engelli vatandaşa yardım eden bekçiye ödül