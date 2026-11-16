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Aksaray sokaklarında kapsamlı denetim: ekipler bıçak ve sopalara el koydu

Aksaray'da Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan şok uygulamada trafik, asayiş ekipleri ve bekçiler araç ile şahısları didik didik aradı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 19:44

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Aksaray sokaklarında kapsamlı denetim: ekipler bıçak ve sopalara el koydu

Aksaray sokaklarında kapsamlı denetim: ekipler bıçak ve sopalara el koydu

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda şehir genelinde şok denetimler başlattı. Operasyona trafik ve asayiş ekiplerinin yanı sıra mahalle bekçileri de katıldı. Ekipler belirlenen noktalarda sürücüler ve yolcular üzerinde kontroller gerçekleştirdi.

Denetimin kapsamı:

Çalışmada araçlar ve şahıslar didik didik arandı. Trafik kanununa aykırı durum tespit edilen araçlara işlem yapıldı, sürücülere ceza kesildi. Araçlarda ve üzerinde yapılan aramalarda bıçak ve sopa gibi birçok materyal ele geçirildi ve bunlara el konuldu. Ekiplerin kontrolleri hem yol kenarlarında hem de yerleşim yerlerindeki farklı noktalarda sürdü.

Amaç ve uygulamanın sürdürülebilirliği:

Yetkililer, denetimlerin temel amacının olası asayiş olaylarını önlemek, trafik güvenliğini sağlamak ve vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak olduğunu bildirdi. Uygulamaların gece boyunca farklı noktalarda devam edeceği, kontrollere ilişkin adli ve idari işlemlerin ise tespitlere göre yürütüleceği ifade edildi.

Vatandaşlardan kurallara uymaları, yetkili personelin taleplerine yardımcı olmaları ve şüpheli durumları emniyet birimlerine bildirmeleri istendi. Denetimlerin rutin hale getirilerek toplumsal güvenliğin artırılması hedefleniyor.

Aksaray&#039;da polisin şok uygulamasında araçlar didik didik aranıyor

Aksaray'da polisin şok uygulamasında araçlar didik didik aranıyor

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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