Dolar 50,3859 +0,08%
Euro 55,4648 -0,05%
Bist 11.841,81 -0,01%
Altın Gram 6.251,52 -0,70%
EUR/USD 1,1005 -0,21%
Brent Petrol 93,03 -2,93%
--°

Çorlu'da bakım sonrası test sürüşünde resmî trafik aracı kullanılamaz hale geldi

Çorlu'da bakım sonrası test sürüşüne çıkan 59 A 9254 plakalı resmî trafik ekip aracı seyir halindeyken yandı; kimse yaralanmadı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 19:48

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Çorlu'da bakım sonrası test sürüşünde resmî trafik aracı kullanılamaz hale geldi

Çorlu'da bakım sonrası test sürüşünde resmî trafik aracı kullanılamaz hale geldi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 16 Kasım 2026 tarihinde saat 17.35 sıralarında, bakım ve onarım işlemleri tamamlanan bir resmî trafik ekip aracı test sürüşü sırasında yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda ölü veya yaralı olmadı, hasar gören araç trafikten çekildi.

Olay anı ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kullanılan 59 A 9254 plakalı resmi trafik ekip aracı, Çorlu'da bulunan Nissan Servisi'nde yapılan bakım ve onarımların ardından test sürüşü için yola çıktı. Araç, D-100 Karayolu Askerî Havalimanı Kavşağı yan yolunda seyrederken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Bölgeden gelen ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale eden ekipler yangını kontrol altına aldı ve söndürdü; yangın aracın kullanılamaz hale gelmesine yol açtı.

Soruşturma ve teknik inceleme:

Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için ilgili birimler tarafından olay yerinde ve araç üzerinde inceleme başlatıldı. Yetkililer, yangının teknik bir arızadan kaynaklanıp kaynaklanmayacağının yapılacak detaylı araştırmalarla netlik kazanacağını bildirdi.

Olayda can kaybı veya yaralanma olmaması, yetkililer ve bölge halkı için teselli kaynağı oldu. Soruşturmanın sonuçlanmasının ardından yangının kesin nedeni kamuoyuyla paylaşılacak.

Test sürüşüne çıkarılan polis aracı alevlere teslim oldu

Test sürüşüne çıkarılan polis aracı alevlere teslim oldu

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ümraniye'de otogaz üretim atölyesinde çıkan yangın çatıda büyük hasar bıraktı
images

Düzce operasyonunda sentetik kannabinoid ve ruhsatsız silah bulundu, biri tutukl...
images

Samsun'da hastane teknikerinin evinde ölümü inceleniyor
images

Siirt'te 15 kasım operasyonunda 1 kilo 924 gram metamfetamin ele geçirildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Futbol camiası Timuçin Cuğ'un kaybına yas tuttu

Ümraniye'de otogaz üretim atölyesinde çıkan yangın çatıda büyük hasar bıraktı

Düzce operasyonunda sentetik kannabinoid ve ruhsatsız silah bulundu, biri tutuklandı

Akşam sağanağı kırsal mahallelerde su baskınlarına yol açtı

TREND HABERLER

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Pompeiopolis'te bazilika zemini 130 metrekarelik mozaik ve Eros başıyla gün yüzüne çıktı

AK Parti il başkanı Gürhan Albayrak Şirintepe sakinleriyle buluştu

Atatürk'ün 88. yıl dönümünde cumhuriyet mirasına vurgu