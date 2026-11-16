Çorlu'da bakım sonrası test sürüşünde resmî trafik aracı kullanılamaz hale geldi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 16 Kasım 2026 tarihinde saat 17.35 sıralarında, bakım ve onarım işlemleri tamamlanan bir resmî trafik ekip aracı test sürüşü sırasında yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda ölü veya yaralı olmadı, hasar gören araç trafikten çekildi.

Olay anı ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kullanılan 59 A 9254 plakalı resmi trafik ekip aracı, Çorlu'da bulunan Nissan Servisi'nde yapılan bakım ve onarımların ardından test sürüşü için yola çıktı. Araç, D-100 Karayolu Askerî Havalimanı Kavşağı yan yolunda seyrederken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Bölgeden gelen ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale eden ekipler yangını kontrol altına aldı ve söndürdü; yangın aracın kullanılamaz hale gelmesine yol açtı.

Soruşturma ve teknik inceleme:

Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için ilgili birimler tarafından olay yerinde ve araç üzerinde inceleme başlatıldı. Yetkililer, yangının teknik bir arızadan kaynaklanıp kaynaklanmayacağının yapılacak detaylı araştırmalarla netlik kazanacağını bildirdi.

Olayda can kaybı veya yaralanma olmaması, yetkililer ve bölge halkı için teselli kaynağı oldu. Soruşturmanın sonuçlanmasının ardından yangının kesin nedeni kamuoyuyla paylaşılacak.

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