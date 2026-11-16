Merdivenden hızla inen bisikletli çocuk yolda otomobille çarpıştı

kaza kısa sürede müdahale gerektirdi:

Kayseri'nin Talas ilçesinde, Mevlana Mahallesi Umut Caddesi üzerinde 2 gün önce meydana gelen kazada, arkadaşlarıyla birlikte merdivenlerden bisikletle aşağı inerken yola çıkan çocuk ile bir otomobil çarpıştı. Olayda yaralanan çocuğun, hızlı iniş nedeniyle duramayarak aniden yola çıktığı ve o sırada seyir halinde olan aracın çarpması sonucu savrulduğu bildirildi.

olaya müdahale ve taşıma:

Kazanın hemen ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı çocuk Y.K.B. (13), ambulansla götürüldüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Y.S. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü ve kaza yapan 06 PL 889 plakalı otomobil yoldan kaldırıldı.

kaza anı görüntülendi ve soruşturma devam ediyor:

Olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile anbean kaydedildi; görüntülerde bisikletlinin merdivenlerden hızla inmesi ve sonrasında yola çıkışı görülüyor. Hastaneye kaldırılan çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Yetkililer kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

KAYSERİ’NİN TALAS İLÇESİNDE ARKADAŞLARIYLA MERDİVENDEN AŞAĞI İNEREK, YOLA ÇIKAN ÇOCUĞA OTOMOBİL ÇARPTI. KAZADA ÇOCUK YARALANIRKEN, FECİ KAZANIN GÖRÜNTÜSÜ BİR CEP TELEFONU KAMERASINA ANBEAN YANSIDI.