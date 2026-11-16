Dolar 50,3859 +0,08%
Euro 55,4648 -0,05%
Bist 11.841,81 -0,01%
Altın Gram 6.251,52 -0,70%
EUR/USD 1,1005 -0,21%
Brent Petrol 93,03 -2,93%
--°

Merdivenden hızla inen bisikletli çocuk yolda otomobille çarpıştı

Kayseri Talas'ta merdivenden bisikletle inip yola çıkan 13 yaşındaki Y.K.B.'ye 06 PL 889 plakalı otomobil çarptı; çocuk Erciyes Üniversitesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 19:45

GÜNCELLEME: 16 Kasım 2026 - 19:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Merdivenden hızla inen bisikletli çocuk yolda otomobille çarpıştı

kaza kısa sürede müdahale gerektirdi:

Kayseri'nin Talas ilçesinde, Mevlana Mahallesi Umut Caddesi üzerinde 2 gün önce meydana gelen kazada, arkadaşlarıyla birlikte merdivenlerden bisikletle aşağı inerken yola çıkan çocuk ile bir otomobil çarpıştı. Olayda yaralanan çocuğun, hızlı iniş nedeniyle duramayarak aniden yola çıktığı ve o sırada seyir halinde olan aracın çarpması sonucu savrulduğu bildirildi.

olaya müdahale ve taşıma:

Kazanın hemen ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı çocuk Y.K.B. (13), ambulansla götürüldüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Y.S. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü ve kaza yapan 06 PL 889 plakalı otomobil yoldan kaldırıldı.

kaza anı görüntülendi ve soruşturma devam ediyor:

Olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile anbean kaydedildi; görüntülerde bisikletlinin merdivenlerden hızla inmesi ve sonrasında yola çıkışı görülüyor. Hastaneye kaldırılan çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Yetkililer kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

KAYSERİ’NİN TALAS İLÇESİNDE ARKADAŞLARIYLA MERDİVENDEN AŞAĞI İNEREK, YOLA ÇIKAN ÇOCUĞA OTOMOBİL...

KAYSERİ’NİN TALAS İLÇESİNDE ARKADAŞLARIYLA MERDİVENDEN AŞAĞI İNEREK, YOLA ÇIKAN ÇOCUĞA OTOMOBİL ÇARPTI. KAZADA ÇOCUK YARALANIRKEN, FECİ KAZANIN GÖRÜNTÜSÜ BİR CEP TELEFONU KAMERASINA ANBEAN YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ümraniye'de otogaz üretim atölyesinde akşam yangını çatıda hasar bıraktı
images

düzce'de sokak çalışmasında 840 sentetik ecza hapı ele geçirildi
images

Ümraniye'de otogaz üretim atölyesinde çıkan yangın çatıda büyük hasar bıraktı
images

Düzce operasyonunda sentetik kannabinoid ve ruhsatsız silah bulundu, biri tutukl...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Futbol camiası Timuçin Cuğ'un kaybına yas tuttu

Ümraniye'de otogaz üretim atölyesinde çıkan yangın çatıda büyük hasar bıraktı

Düzce operasyonunda sentetik kannabinoid ve ruhsatsız silah bulundu, biri tutuklandı

Akşam sağanağı kırsal mahallelerde su baskınlarına yol açtı

TREND HABERLER

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Pompeiopolis'te bazilika zemini 130 metrekarelik mozaik ve Eros başıyla gün yüzüne çıktı

AK Parti il başkanı Gürhan Albayrak Şirintepe sakinleriyle buluştu

Atatürk'ün 88. yıl dönümünde cumhuriyet mirasına vurgu