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Adıyaman'da Sümer Meydanı yakınında genç kızların kavgası vatandaşların müdahalesiyle sona erdi

Adıyaman Gölbaşı Caddesi Sümer Meydanı yakınında genç kızlar arasında çıkan yumruklu kavga, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kısa sürede sona erdi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 19:48

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Adıyaman'da Sümer Meydanı yakınında genç kızların kavgası vatandaşların müdahalesiyle sona erdi

Adıyaman'da Sümer Meydanı yakınında genç kızların kavgası vatandaşların müdahalesiyle sona erdi

Adıyaman merkezinde bir grup genç kız arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayda birbirlerine yumruk ve tekme atan genç kızların, araya giren vatandaşlar sayesinde ayrıldığı bildirildi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre olay, Adıyaman merkez Gölbaşı Caddesi Sümer Meydanı yakınlarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede taraflar arasında fiziksel müdahaleye dönüştü.

Çevredekilerin müdahalesi:

Kavgada genç kızlar birbirlerinin saçlarını çekmek ve birbirlerine vurmak gibi eylemlerde bulundu. Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle kavga sonlandırıldı ve taraflar ayrıldı. Olayın ardından herhangi bir resmi açıklama ya da ek bilgi paylaşılmadı.

ADIYAMAN’DA, BİR GRUP GENÇ KIZ KENT MERKEZİNDE BİR BİRİNE SALDIRDI.

ADIYAMAN’DA, BİR GRUP GENÇ KIZ KENT MERKEZİNDE BİR BİRİNE SALDIRDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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