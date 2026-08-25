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Edirne'de çatı müdahalesi: mahsur kişi ekiplerin çalışmasıyla indirildi

Edirne Nişancıpaşa Mahallesi'nde çatıya çıkan R.T., 112'ye yapılan ihbar üzerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle güvenle indirildi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 20:36

GÜNCELLEME: 25 Ağustos 2026 - 20:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Edirne'de çatı müdahalesi: mahsur kişi ekiplerin çalışmasıyla indirildi

Edirne'de çatıda mahsur kalan kişi kurtarıldı

Edirne'nin Nişancıpaşa Mahallesi'nde bir evin çatısına çıkan R.T. adlı şahıs, polis ve itfaiye ekiplerinin ortak müdahalesiyle güvenli şekilde çatıdan indirildi.

Müdahale süreci:

Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, şahsı çatıdan indirmek için önce ikna çalışmalarına başladı, uygun an değerlendirildikten sonra müdahale gerçekleştirildi.

Sağlık kontrolü ve soruşturma:

Müdahale sonrası R.T., olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve gelişmelerin ardından gerekli işlemler yapılması bekleniyor.

EDİRNE’DE ÇATIYA ÇIKAN ŞAHIS EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KURTARILDI

EDİRNE’DE ÇATIYA ÇIKAN ŞAHIS EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KURTARILDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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