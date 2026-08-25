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Sultanbeyli'de dron destekli operasyonda yakalanan iki kişi tutuklandı

Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'ndeki 24 Ağustos yangınıyla ilgili dron destekli operasyonda yakalanan A.K. ve R.C. tutuklandı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 21:23

GÜNCELLEME: 25 Ağustos 2026 - 21:24

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sultanbeyli'de dron destekli operasyonda yakalanan iki kişi tutuklandı

Sultanbeyli'de dron destekli operasyonla iki şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Ağustos 2026 tarihinde Battalgazi Mahallesi'nde çıkan orman yangınıyla ilgili yürüttükleri soruşturmada, dron kullanarak olay yerinde inceleme yaptı ve yangına ilişkin delilleri topladı.

operasyonun ayrıntıları:

Yapılan tespitlerde, yangında yaklaşık 3 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü belirlendi. Olayla bağlantılı olduğu saptanan A.K. (23) ve R.C. (24) isimli şüphelilerden biri yangın çıkarılan yerde, diğeri ise kaçmaya çalıştığı sırada polis takibi sonucu yakalandı.

Emniyetteki işlemler sırasında alınan bulgular, soruşturmanın dron görüntüleri ve diğer tespitlerle desteklendi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle şahısların yakalanması ve çevresel zararların boyutu netleştirildi.

hukuki süreç ve verilen karar:

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüpheliler hakkında daha önce, 26 Haziran 2026 tarihinde "ormana giriş yasağı" kapsamında idari işlem uygulandığı tespit edildi. Bu bilgi, savcılık tarafından yürütülen soruşturmada önemli bir unsur olarak kayda geçti.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığınca yürütülen işlemler sonrasında, her iki kişi de "6831 Sayılı Orman Kanunu’na Muhalefet" suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı ve tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Konuya ilişkin resmi açıklamada, ekiplerin olay yerine derhal intikal ettiği, dron destekli çalışmalar sonucunda yangının meydana geldiği alanın belirlendiği ve yakalanan şüphelilerin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı ifade edildi.

SULTANBEYLİ&#039;DEKİ ORMAN YANGININDA 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

SULTANBEYLİ'DEKİ ORMAN YANGININDA 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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