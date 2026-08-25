Kahramankazan'da kargo paketlerinde 109,3 kg eroin ele geçirildi

Operasyon ve ele geçirilenler:

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 21 Ağustos Cuma günü Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki bir kargo aktarma merkezinde yapılan rutin kontrolde narkotik dedektör köpeğinin tepki verdiği üç ayrı kargo paketi incelemeye alındı.

Cumhuriyet savcısının nezaretinde gerçekleştirilen aramada, paketlerin içerisinde 210 kalıp halinde olmak üzere daralı ağırlığı 109 kilogram 300 gram ve eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen maddenin yaklaşık piyasa değerinin 300 milyon lira olduğu bildirildi.

Şüphelilerin takibi ve gözaltı:

Soruşturma kapsamında kargo gönderileri kontrollü şekilde takibe alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordinasyon sonucunda, kargoları 24 Ağustos Pazartesi günü teslim alan Abdurrahman Silinsin yakalanarak gözaltına alındı.

Silinsin, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği Kahramankazan Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüpheli ve arama-takip tedbirleri:

Yürütülen teknik ve adli çalışmalar sonucunda olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen Mehmet Ayatullah Baykurtan isimli diğer şüpheli tespit edildi. Şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarıldığı ve hakkında kullanılan araç için yakalama tedbiri uygulandığı açıklandı. Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Soruşturmanın kapsamı ve adli işlemler:

Soruşturmanın gönderici ayağının açığa çıkarılması amacıyla Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile de koordinasyon sağlandığı belirtildi. Çalışmalar, kargoların gönderilme sürecini, bağlantılı kişileri, iletişim ve mali hareketleri ile uyuşturucu madde ticaretinin tüm boyutlarını tespit etmeye yönelik olarak genişletildi.

Ele geçirilen maddeler üzerinde kriminal ve adli tıp incelemeleri ile parmak izi çalışmalarının sürdüğü, soruşturmanın "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçu ile birlikte "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" yönlerinden de çok yönlü olarak yürütüldüğü kaydedildi.

Soruşturma yetkilileri, olayla bağlantılı diğer kişi ve unsurların tespitine yönelik çalışmalara devam ettiklerini ve elde edilecek bulgulara göre yeni işlem ve adımların atılacağını bildirdi.

Kahramankazan'da 300 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi