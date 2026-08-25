Gazze Zeytun'da enkazdan 20 cenaze çıkarıldı; binlerce kayıp ihtimali sürüyor

Sivil Savunma'nın açıklaması:

Gazze Sivil Savunma ekipleri, Zeytun Mahallesi'nde yürütülen arama çalışmaları sonucunda Salmi ve Haddad ailelerine ait 20 kişinin naaşına ulaşıldığını bildirdi. Ekipler, bu kişilere ulaşmanın 28 Ocak 2024 tarihinde bölgedeki bir konut bloğuna düzenlenen saldırı sonrası başlatılan askeri faaliyetler nedeniyle aylarca mümkün olmadığını aktardı.

Arama çalışmalarının seyri:

Sivil Savunma, Zeytun'daki çalışmaların ardından Gazze kentinin güneyinde Ali bin Ebu Talib Camii yakınlarında yıkılan bir evin enkazına geçerek başka bir ailenin naaşlarını aramaya başladığını duyurdu. Ekiplerin bulduğu naaşların çıkarılmasının ardından defin işlemlerinin yapıldığı bildirildi.

Erişim zorlukları ve saha koşulları:

Yetkililer, Sivil Savunma ekiplerinin arama-kurtarma operasyonlarının İsrail ordusunun yoğun saldırıları ve geniş çaplı yıkım nedeniyle aylarca ciddi şekilde aksadığını belirtti. Bu aksaklıklar, ekiplerin yalnızca bazı bölgelere erişebilmesine ve enkaz altındaki kişilerin yalnızca bir kısmının çıkarılmasına yol açtı.

Yetkililer ayrıca, Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerindeki yıkılmış binaların enkazı altında binlerce kişinin kayıp olduğu tahmin edildiğini ve tehlikeli saha koşulları nedeniyle birçok bölgeye ulaşmanın halen mümkün olmadığını vurguladı.

Sivil Savunma, ağır iş makineleri, ekipman ve akaryakıt eksikliğine rağmen enkaz altında kalanların bulunması ve naaşların çıkarılması için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Resmi can kaybı verileri:

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılarından bu yana Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 431'e, yaralananların sayısı ise 174 bin 437'ye yükseldi. Yetkililer, enkaz altında kalanlara ulaşma gecikmelerinin hem defin süreçlerini hem de kayıp yakınlarının durumunun netleşmesini zorlaştırdığını belirtiyor.

Olay, bölgedeki insani durum ve arama-kurtarma operasyonlarının kapasitesi konusundaki endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

Gazze Şeridi’nde Sivil Savunma ekipleri, Zeytun Mahallesi’nde yürütülen çalışmalar sonucunda İsrail’in bölgeye yönelik saldırılarında enkaz altında kalan 20 kişinin cenazesine ulaşıldığını açıkladı.