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Eskişehir'de otluk yangını bahçedeki meyve fidanlarına zarar verdi

Sivrihisar'da otluk yangını bahçedeki meyve fidanlarına sıçradı; itfaiye ve vatandaşların desteğiyle söndürüldü, ağaçlarda zarar oluştu.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 20:57

GÜNCELLEME: 25 Ağustos 2026 - 21:02

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Eskişehir'de otluk yangını bahçedeki meyve fidanlarına zarar verdi

Yangının sıçraması ve müdahale:

Sivrihisar ilçesi Böğürtlen Mahallesi yakınlarındaki arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan otluk yangını, rüzgârın etkisiyle çevredeki kuru bitki örtüsüne yayıldı ve kısa sürede bahçedeki meyve fidanlarına ulaştı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri ile bölgedeki vatandaşların hızlı müdahalesi sayesinde alevler büyümeden kontrol altına alınıp söndürüldü.

Zarar tespiti ve soruşturma:

Yangında bahçedeki meyve ağaçları ve fidanlarda zarar meydana geldi. Yerel yetkililer, ön hasar tespit çalışması yaparak etkilenen ağaçların ve fidelerin durumunu kayda aldı. Olayla ilgili nedenin belirlenmesi ve sorumluların tespiti için soruşturma başlatıldı, yetkililer incelemeyi sürdürüyor.

Komşular ve itfaiye ekiplerinin koordineli çabası, yangının daha geniş bir alana yayılmasını önledi. Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için çevre temizliği ve yangın önlemlerine dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

ÇIKAN YANGIN

ÇIKAN YANGIN

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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