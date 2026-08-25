Sinan Akçıl Malazgirt meydanında zafer coşkusunu müziğe dönüştürdü

Sinan Akçıl Malazgirt'te sahne aldı:

Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şarkıcı Sinan Akçıl, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda konser verdi. Akçıl, repertuarındaki sevilen parçaları seslendirerek alanda toplanan vatandaşlara müzik dolu bir gece yaşattı.

Konser atmosferi:

Konser alanını dolduran izleyiciler, şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Kalabalık zaman zaman alkışlarla tempoyu yükseltirken, birçok kişi cep telefonlarıyla performansı kaydetti ve anları sosyal medyada paylaşmak üzere görüntü aldı.

Programın kapanışı:

Günün son programı olarak düzenlenen konser, yoğun katılımla sona erdi. Organizasyon kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin finalini oluşturan bu konser, katılımcılara hem anma hem de kutlama havasında bir akşam sundu.

Sinan Akçıl, Malazgirt’te sevenleriyle buluştu