Dolar 48,0857 +0,03%
Euro 56,1575 +0,10%
Bist 14.473,42 -0,19%
Altın Gram 7.274,66 +0,16%
EUR/USD 1,1677 +0,08%
Brent Petrol 87,34 -3,53%
--°

Sinan Akçıl Malazgirt meydanında zafer coşkusunu müziğe dönüştürdü

Malazgirt Zaferi'nin 955. yılında Sinan Akçıl, Malazgirt Meydanı'nda verdiği konserde sevilen şarkılarını seslendirip vatandaşlarla birlikte eğlendi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 21:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Sinan Akçıl Malazgirt meydanında zafer coşkusunu müziğe dönüştürdü

Sinan Akçıl Malazgirt'te sahne aldı:

Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şarkıcı Sinan Akçıl, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda konser verdi. Akçıl, repertuarındaki sevilen parçaları seslendirerek alanda toplanan vatandaşlara müzik dolu bir gece yaşattı.

Konser atmosferi:

Konser alanını dolduran izleyiciler, şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Kalabalık zaman zaman alkışlarla tempoyu yükseltirken, birçok kişi cep telefonlarıyla performansı kaydetti ve anları sosyal medyada paylaşmak üzere görüntü aldı.

Programın kapanışı:

Günün son programı olarak düzenlenen konser, yoğun katılımla sona erdi. Organizasyon kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin finalini oluşturan bu konser, katılımcılara hem anma hem de kutlama havasında bir akşam sundu.

Sinan Akçıl, Malazgirt’te sevenleriyle buluştu

Sinan Akçıl, Malazgirt’te sevenleriyle buluştu

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Malazgirt’te Çelik Kanatlar ve Üzüm Salkımı gösterileri coşkuyla izlendi
images

Malazgirt'te jandarma helikopterleri 'Çelik Kanatlar' ve 'Üzüm Salkımı' gösteril...
images

canik'te karakucak geleneği festival alanını doldurdu
images

Çorum'un hafızasına kayıt düşen iki yeni çalışma

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Müdür Aktaş Siteler Mahallesi'nde güvenlik ve talepleri yerinde dinledi

Kahramankazan'da kargo paketlerinde 109,3 kg eroin ele geçirildi

Sultanbeyli'de dron destekli operasyonda yakalanan iki kişi tutuklandı

Gazze Zeytun'da enkazdan 20 cenaze çıkarıldı; binlerce kayıp ihtimali sürüyor

TREND HABERLER

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Adana'da şafak vakti Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul'un evinde arama

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi