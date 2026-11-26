olayın seyri:

Edirne Güney Çevre Yolu Türkan Seçkin Caddesi'nde seyir halindeki bir kamyondan yüklenen kilitli taşlar yola döküldü. Yolda bırakılan taşlar sürücüler için ani fren ve yön değiştirme gerektirecek tehlikeli bir engel oluşturdu.

vatandaş müdahalesi ve sonuçları:

Trafikte tehlike oluşturan taşları fark eden çevredeki vatandaşlar, araçlarından inerek elleriyle taşları toplamaya başladı. Toplanan taşlar yol kenarına konularak sürüş hattı temizlendi ve kısa sürede trafik güvenliği sağlandı. Müdahale sayesinde olası kazaların önüne geçildi.

güvenlik ve sorumluluk uyarısı:

Olay, yük taşıyan araçların malzemelerini sabitleme ve üzerini örtme gibi gerekli tedbirleri almasının önemini bir kez daha gösterdi. Yetkililer ve sürücüler için bu tür küçük ihmallerin trafikte ciddi riskler yaratabileceği hatırlatılmalıdır.

EDİRNE GÜNEY ÇEVRE YOLU TÜRKAN SEÇKİN CADDESİ'NDE SEYİR HALİNDEKİ KİLİTLİ TAŞ YÜKLÜ KAMYONDAN YOLA TAŞLAR DÖKÜLDÜ