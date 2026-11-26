Bağcılar'da kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Güneşli Koçman Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen kazada, 26 yaşındaki sürücü Muhammed Tacettin Ç. idaresindeki 34 GYB 012 plakalı otomobil kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı ve yayalara çarptı. Olayda Vedat Toprak (46) ve Sevgi Öksüzoğlu (59) hayatını kaybetti.

görüntülerde olayın gelişimi:

Güvenlik kamerası görüntülerinde aracın hızla kaldırıma çıktığı ve yayalara çarptığı görülüyor; görüntüler çarpmanın şiddetini ve kazanın ani ortaya çıkışını net şekilde yansıtıyor.

ölümcül sonuç ve kimlikler:

Kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Sürücü olarak kayıtlarda Muhammed Tacettin Ç., hayatını kaybedenler olarak ise Vedat Toprak ve Sevgi Öksüzoğlu yer alıyor.

Bağcılar'da iki kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı