Karadeniz Ereğli'de yıllar süren yargılamada sanığa 17 yıl 5 ay hapis cezası

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, cinsel istismar suçlamasıyla yaklaşık 2,5 yıldır görülen davada mahkeme kararını verdi. Davada yargılanan Kadir K., duruşma sonrası hakim kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

mahkeme kararının gerekçesi:

Karadeniz Ereğli Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan karar duruşmasında sanık savunma yaptı. Sanık, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, düzenli bir işte çalıştığını, ekonomik durumunun iyi olduğunu ve daha önce herhangi bir suça karışmadığını belirtti. Mahkeme heyeti dosyadaki delilleri değerlendirerek sanık hakkında hükmünü verdi.

Heyet, deliller doğrultusunda Kadir K.nin 17 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutuklanmasına karar verdi. Kararın ardından sanık, mahkeme salonundan alınarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

mağdurun ailesinden tepki ve çağrı:

Karar sonrası mağdurun annesi Yasemin Dikbaş basın önünde açıklamalarda bulundu. Dikbaş, verilen cezayı yetersiz bulduklarını ancak mahkeme kararının kendilerini rahatlattığını ifade etti: "2,5 seneden beri vermiş olduğumuz hukuk savaşımız bugün son buldu. Karşı taraf 17 yıl 5 ayla hüküm yedi. Beklenen sonuçtu ama bize göre az bir sonuç oldu. En azından içimizi ferahlatacak bir sonuç oldu. Türk adaletine başından beri güvenimiz sonsuzdu. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan rehber öğretmenimize ve avukatlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Zorlu bir süreçti ama sonucunda başardık. Yanımda olan herkese bir anne olarak teşekkür ediyorum"

Dikbaş, ayrıca diğer ailelere uyarılarda bulundu: "Kimse çocuklarını yanından ayırmasın. Amcasıdır, eniştesidir, dayısıdır diye kimseye güvenmesin. Biz bunun bedelini çok ağır ödedik. Çocuklarınızı asla yargılamayın. Anne baba olarak sevginizi asla esirgemeyin ki kendilerini yalnız hissetmesinler. En ufak bir hata ya da konuşmak istedikleri bir konu olduğunda ilk size gelsinler"

Anne, çocuklarla açık iletişimin önemine vurgu yaparak, "Bugün ben kızıma arkadaş gibi yaklaşmasaydım belki bu olayı bana anlatamayacaktı ve yaşananlar kızımda bir travma olarak kalacaktı. Benim kızım bir kahraman. İnşallah herkese örnek olur" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Davada mahkeme süreci ve verilen ceza, ailenin hukuk mücadelesinin ardından sonuçlanmış oldu; karar hem mağdur aile için bir rahatlama hem de halk gündeminde adalet tartışmalarını sürdürecek bir karar niteliği taşıyor.

DURUŞMANIN ARDINDAN AÇIKLAMALARDA BULUNAN MAĞDURUN ANNESİ YASEMİN DİKBAŞ, VERİLEN CEZAYI YETERSİZ BULDUKLARINI ANCAK MAHKEMENİN KARARININ KENDİLERİNİ RAHATLATTIĞINI İFADE ETTİ.