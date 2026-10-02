Edirne'de iddia edilen tefecilik: 90 bin lira borç karşılığında mülk ve ekipmanlara el konuldu

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yürüttükleri çalışmada tefecilik yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevk edildiği bildirildi.

operasyon ve şüpheliler:

Emniyetteki işlemler sonucunda hakkında işlem yapılan isimler arasında K.U., S.U., M.K. ve S.T. bulunuyor. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin haksız kazanç sağladığı ve borç verme ilişkisi üzerinden alacak talep ettiği tespit edildi.

mağdur iddiaları ve el koyma olayı:

Polis raporuna göre bir vatandaşın aldığı 90 bin lira borcun ödenmemesi üzerine, şüphelilerin söz konusu kişiye ait yaklaşık 400 bin lira değerindeki eve el koyduğu kaydedildi. Ayrı bir olayda ise 100 bin lira borç alan bir çiftçinin borcunu ödeyememesi üzerine köyde kullandığı tarım aletlerinin şüpheliler tarafından alındığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve yetkililer elde edilen delillerin değerlendirilmesi ile birlikte yasal süreçleri işletiyor.

GÖZALTINA ALINAN 4 ŞÜPHELİ, EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLEREK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.