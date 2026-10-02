Dolar 49,1411 +0,13%
Euro 55,2328 +0,03%
Bist 12.340,04 +0,74%
Altın Gram 6.647,84 +0,13%
EUR/USD 1,1236 -0,08%
Brent Petrol 99,71 -2,54%
--°

Karapınar'da pancar tarlasında yaklaşık 15 metre çapında yeni obruk

Konya'nın Karapınar ilçesinde pancar tarlasında yaklaşık 15 metre çapında ve 8 metre derinliğinde yeni bir obruk oluştu; ekipler çevrede önlem aldı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 13:11

GÜNCELLEME: 02 Ekim 2026 - 13:12

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Karapınar'da pancar tarlasında yaklaşık 15 metre çapında yeni obruk

olay yeri ve tespit:

Konya'nın Karapınar ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde pancar ekili bir tarlada yeni bir obruk oluştu. Obruk, bölgede çalışan bir işçi tarafından fark edildi ve kısa süre içinde yetkililere bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, obruğun yaklaşık 15 metre çapında ve 8 metre derinliğinde olduğu tahmin ediliyor. İlk tespitler, çökmenin yakın zamanda meydana geldiği yönünde.

belediye müdahalesi ve güvenlik önlemleri:

İhbar üzerine bölgeye intikal eden belediye ekipleri obruk çevresinde inceleme yaptı. Obruğun tarla yollarına yakınlığı nedeniyle ekipler çevrede güvenlik şeridi oluşturdu ve ulaşımı sınırlayan tedbirler aldı.

Yetkililer, çevresel risklerin değerlendirilmesi ve gerekirse saha çalışmasının genişletilmesi için kontrolleri sürdürdüğünü bildirdi.

bölgedeki obruk riski ve tarıma etkisi:

Karapınar'da son yıllarda farklı bölgelerde meydana gelen obruklar, tarım arazileri ve ulaşım güzergahları açısından dikkat çekmeye devam ediyor. Yerel yetkililer, benzer olayların takibi ve önleyici çalışmaların önemine vurgu yapıyor.

Olayla ilgili yetkililer tarafından başlatılan incelemeler devam ediyor ve bölgedeki tarla sahipleri ile paylaşılan uyarılar sürüyor.

KONYA&#039;NIN KARAPINAR İLÇESİNDE PANCAR EKİLİ TARLADA YENİ BİR OBRUK OLUŞTU.

KONYA'NIN KARAPINAR İLÇESİNDE PANCAR EKİLİ TARLADA YENİ BİR OBRUK OLUŞTU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sinop açıklarında alabora olan teknede kaybolan polis sonar destekli dalgıç aram...
images

Propofol temini soruşturmasında beş kişi gözaltına alındı
images

Terörün finans ağı çöktü: DEAŞ'a para gönderdiği iddia edilen 6 kişi adliyeye se...
images

Ani sağanak, Çerkezköy caddesini göle çevirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kocaeli'de suya inen MPMS-1, Malezya'nın deniz güvenliğine yeni güç katıyor

Uzmanlardan anne adaylarına normal doğum çağrısı: bilinçlenme korkuyu azaltır

Malatya’da yeniden inşa planları masaya yatırıldı

Bayburt devlet hastanesinde eylül trafiğinde azalma kaydedildi

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı