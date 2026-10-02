Karapınar'da pancar tarlasında yaklaşık 15 metre çapında yeni obruk

olay yeri ve tespit:

Konya'nın Karapınar ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde pancar ekili bir tarlada yeni bir obruk oluştu. Obruk, bölgede çalışan bir işçi tarafından fark edildi ve kısa süre içinde yetkililere bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, obruğun yaklaşık 15 metre çapında ve 8 metre derinliğinde olduğu tahmin ediliyor. İlk tespitler, çökmenin yakın zamanda meydana geldiği yönünde.

belediye müdahalesi ve güvenlik önlemleri:

İhbar üzerine bölgeye intikal eden belediye ekipleri obruk çevresinde inceleme yaptı. Obruğun tarla yollarına yakınlığı nedeniyle ekipler çevrede güvenlik şeridi oluşturdu ve ulaşımı sınırlayan tedbirler aldı.

Yetkililer, çevresel risklerin değerlendirilmesi ve gerekirse saha çalışmasının genişletilmesi için kontrolleri sürdürdüğünü bildirdi.

bölgedeki obruk riski ve tarıma etkisi:

Karapınar'da son yıllarda farklı bölgelerde meydana gelen obruklar, tarım arazileri ve ulaşım güzergahları açısından dikkat çekmeye devam ediyor. Yerel yetkililer, benzer olayların takibi ve önleyici çalışmaların önemine vurgu yapıyor.

Olayla ilgili yetkililer tarafından başlatılan incelemeler devam ediyor ve bölgedeki tarla sahipleri ile paylaşılan uyarılar sürüyor.

KONYA'NIN KARAPINAR İLÇESİNDE PANCAR EKİLİ TARLADA YENİ BİR OBRUK OLUŞTU.