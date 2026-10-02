Dolar 49,1399 +0,13%
Euro 55,1950 -0,04%
Bist 12.253,33 +0,04%
Altın Gram 6.652,57 +0,20%
EUR/USD 1,1230 -0,13%
Brent Petrol 99,76 -2,49%
--°

Havsa'da sanayi sitesinin çatısı uçtu, direkler ve tır hasar gördü

Sanayi sitesini vuran kuvvetli rüzgâr, Havsa'da bir iş yerinin çatısını yerinden kopardı; çatı parçaları elektrik direklerine ve park halindeki tıra çarptı, yaralanma olmadı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 13:13

GÜNCELLEME: 02 Ekim 2026 - 13:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Havsa'da sanayi sitesinin çatısı uçtu, direkler ve tır hasar gördü

olayın ayrıntıları:

Edirne'nin Havsa ilçesinde etkisini artıran şiddetli rüzgâr, bir sanayi sitesinde faaliyet gösteren iş yerinin çatısının yerinden kopmasına neden oldu. Çatının uçmasıyla birlikte savrulan parçalar çevreye yayıldı ve kısa sürede bölgedeki yapılarla temas etti.

Olay sırasında çatının havalanıp savrulması sonucu çıkan parçalar, yakındaki tesis ve sokaklarda hasara yol açtı. Görgü tanıklarının aktardığına göre çatı önce birkaç parçaya ayrıldı, ardından farklı yönlere doğru savruldu.

zararın boyutu ve güvenlik:

Çatı parçalarının çarpmasıyla elektrik direkleri zarar gördü ve bölgedeki bazı hatlarda hasar oluştu. Ayrıca parçaların isabet ettiği park halindeki bir tırta maddi hasar meydana geldi. Olayda yaralanan olmadı, can kaybı yaşanmadı.

Yaşanan olay, rüzgârın ani ve şiddetli etkilerinin altyapı ve araçlar üzerinde oluşturabileceği riski bir kez daha gösterdi. Sanayi sitesinde faaliyet gösteren işletmelerde güvenlik kontrollerinin ve çatılarda sağlamlık denetimlerinin önemi öne çıktı.

Yetkililer ve ilgili kurumların hasar tespit çalışmaları ile güvenlik önlemlerine ilişkin değerlendirmeler yapması bekleniyor.

ŞİDDETLİ RÜZGAR ÇATIYI UÇURDU. HAVALANDIĞI SIRADA SAVRULAN ÇATI PARÇALARI, BÖLGEDE BULUNAN...

ŞİDDETLİ RÜZGAR ÇATIYI UÇURDU. HAVALANDIĞI SIRADA SAVRULAN ÇATI PARÇALARI, BÖLGEDE BULUNAN ELEKTRİK DİREKLERİNE ÇARPARAK ZARAR VERDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Konya'nın hizmet kapasitesi 54 yeni araçla güçlendi
images

Çerkezköy'de sosyal medyada sahnelediği bayrak provokasyonuyla tutuklanan şüphel...
images

Kayapınar'da çarpışma: otobüsteki çocuk dahil dört kişi yaralandı
images

Bodrum itfaiyesinin müdahalesiyle kontrol altına alınan ev yangınında bir kedi t...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Muhtarın müdahalesiyle sıcak asfaldan kurtarılan şahin doğaya salındı

Genç sanat projeleri görünürlük kazanıyor: 12. güncel sanat proje yarışması sonuçlandı

Kalbe dair farkındalık: Memorial'da uzmanlar ve ünlüler 'Kalpten Sohbetler' için toplandı

Nilüfer Belediyespor yeni sezon öncesi birlik mesajı verdi

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı