Havsa'da sanayi sitesinin çatısı uçtu, direkler ve tır hasar gördü

olayın ayrıntıları:

Edirne'nin Havsa ilçesinde etkisini artıran şiddetli rüzgâr, bir sanayi sitesinde faaliyet gösteren iş yerinin çatısının yerinden kopmasına neden oldu. Çatının uçmasıyla birlikte savrulan parçalar çevreye yayıldı ve kısa sürede bölgedeki yapılarla temas etti.

Olay sırasında çatının havalanıp savrulması sonucu çıkan parçalar, yakındaki tesis ve sokaklarda hasara yol açtı. Görgü tanıklarının aktardığına göre çatı önce birkaç parçaya ayrıldı, ardından farklı yönlere doğru savruldu.

zararın boyutu ve güvenlik:

Çatı parçalarının çarpmasıyla elektrik direkleri zarar gördü ve bölgedeki bazı hatlarda hasar oluştu. Ayrıca parçaların isabet ettiği park halindeki bir tırta maddi hasar meydana geldi. Olayda yaralanan olmadı, can kaybı yaşanmadı.

Yaşanan olay, rüzgârın ani ve şiddetli etkilerinin altyapı ve araçlar üzerinde oluşturabileceği riski bir kez daha gösterdi. Sanayi sitesinde faaliyet gösteren işletmelerde güvenlik kontrollerinin ve çatılarda sağlamlık denetimlerinin önemi öne çıktı.

Yetkililer ve ilgili kurumların hasar tespit çalışmaları ile güvenlik önlemlerine ilişkin değerlendirmeler yapması bekleniyor.

ŞİDDETLİ RÜZGAR ÇATIYI UÇURDU. HAVALANDIĞI SIRADA SAVRULAN ÇATI PARÇALARI, BÖLGEDE BULUNAN ELEKTRİK DİREKLERİNE ÇARPARAK ZARAR VERDİ.