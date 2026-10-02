Tepebaşı yıkım davasında başkanın 'habersizim' savunması ve salondaki gerilim

duruşma ve başkanın savunması:

Eskişehir 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen, Tepebaşı Belediyesi'nin 2023 yılında gerçekleştirdiği yıkıma ilişkin görevi kötüye kullanma davasının ikinci duruşmasına Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile Belediye Başkan Yardımcısı Nuray Çayır katıldı. Duruşmada şikâyetçi şirket yetkilileri Esra Bor ve Erdem Büyük de hazır bulundu.

Sanıklar avukatlarıyla birlikte savunma yaparken, Ataç duruşmada belediyede yapılan işlemlerden haberi olmadığını belirtti. İlk duruşmaya sağlık mazereti bildirerek katılmayan Ataç, bu oturumda söz alıp iddialarla ilgili bilgi sahibi olmadığını savundu. Cumhuriyet savcısı ise belediyenin yıkım kararı alıp uygulamadığı yapıların ayrıntılı dökümünün istenmesini talep etti; bu listede 2022 yılına ait 500'ü aşkın ve 2023 yılına ait 100'ü aşkın yapının yer aldığı bildirildi.

Mahkeme duruşmayı 15 Ocak 2027 saat 09.30'a erteledi.

şikâyetçilerin tepkisi ve beklentileri:

Şikâyetçi avukatı Av. Pınar Turhanoğlu Gücüyener, duruşma çıkışında yaptığı açıklamada sorumluluğun belirlenmesini istedi. Avukatın sözleri özetle şunları içeriyordu: 'Hem bu yıkım hem de yıkılmayan diğer yerler için şikâyetimizi yaptık. Adalete güveniyoruz. Ama duruşmada gördük ki belediye başkanının yapılanlardan haberi yok, yardımcılarının haberi yok, müdürlerin haberi yok. Sanki belediyenin iş makineleri kendi kendine gelmiş de yıkım yapmış. Herkesin sorumluluk almaktan kaçındığı bir ortamla karşı karşıyayız.' Avukat, kamu görevlilerinin sorumluluğunun netleştirilmesini talep ettiklerini vurguladı.

basın mensubunun çıkarılması ve salondaki uygulama:

Duruşma başlarken salonda bulunan bir basın mensubu, salonun küçük olduğu gerekçesiyle çıkarıldı. Bunun kısa süre sonra, heyet odasından gelen ve Ataç'la birlikte duruşma salonuna giren YENİ Parti İl Başkanı Talat Yalaz ile beraberindekilerin salonda yer bulup kalmalarıyla ilgili itirazlar oldu. Av. Gücüyener, bu durumun müvekkillerinde 'belediye lehine ayrım' intibası yarattığını belirtti ve uygulamayı üzücü bulduklarını söyledi.

Şirket yetkilisi Esra Bor ise davaya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: 'Benzer durumda yüzlerce bina varken yıkım için bizim işletmemiz seçildi. Bu yıkımın hukuka aykırı olduğunu en başından beri söyledik. Bugün bu tespit, idare mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla da sabittir. Aradığımız şey, bir ayrıcalık değil. Kamu gücünün kullanıldığı bir işlemde, hukukun gereğinin yerine getirilmesidir. Talebimiz, olayın bütün yönleriyle araştırılması, sorumluluğun hukuk önünde ortaya konulması ve bundan sonra hiçbir girişimcinin benzer bir mağduriyet yaşamamasıdır. Adalet istiyoruz. Ne eksik, ne fazla.'

Dava dosyasındaki iddialar, savunmalar ve savcının talebi doğrultusunda mahkeme sürecinin ilerleyen duruşmalarında ayrıntılı tespitlerin yapılması bekleniyor. Bir sonraki duruşma 15 Ocak 2027'de görülecek ve özellikle yıkım kararlarının uygulanma pratiği ile sorumluluk paylaşımı davanın merkezinde kalmaya devam edecek.

AV. PINAR TURHANOĞLU GÜCÜYENER VE ESRA BOR.