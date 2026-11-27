operasyon ve ele geçirilenler:
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 26 Kasım günü kent merkezindeki bir kokoreç işletmesinde arama yaptı.
Arama sırasında, iki parça halinde paketlenmiş 950 gram metamfetamin ile tütünle karıştırılmış 1,16 gram skunk ele geçirildi.
şüpheli ve adli süreç:
Gözaltına alınan işletme sahibi C.A. hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan işlem yapıldı.
Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
EDİRNE’DE KOKOREÇÇİDE 950 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ: İŞLETME SAHİBİ TUTUKLANDI
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