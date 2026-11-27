Olayın gelişimi:

Jandarma ekipleri, Hilvan ilçesindeki bir çiftlik evinden 4 büyükbaş ve 24 küçükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Olay yerine intikal eden Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Hilvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını detaylı şekilde inceledi ve şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

operasyon ve gözaltılar:

Tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 3 zanlı gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi; savcılık soruşturması sonucunda bir zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

çalıntı hayvanların bulunması ve iadesi:

Çalıntı hayvanlar, yapılan çalışmayla Siverek ilçesindeki bir adreste tespit edildi. Hayvanlar eksiksiz olarak sahibine teslim edilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

DÜZENLENEN OPERASYONDA 3 ZANLI GÖZALTINA ALINDI. KARAKOLDAKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLEN ZANLILARDAN BİRİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.