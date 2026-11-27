Kütahya'da kavşakta çarpışma sonucu otomobil kamyonun altına girdi

Kaza, Dumlupınar Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D. idaresindeki 03 AGN 170 plakalı otomobil ile kavşakta kontrolsüz dönüş yaptığı belirtilen H.D. yönetimindeki 35 HGB 78 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil kamyonun altına girdi.

Kazanın gelişimi:

Olayda otomobilin kazanın etkisiyle kamyonun altına girmesiyle araçta bulunan sürücü E.D. ile eşi S.D. araç içinde sıkıştı. Kaza yerindeki ilk incelemelerde çarpışmanın kavşakta gerçekleştiği ve kamyonun dönüş anında çarpışmaya karıştığı belirtildi.

Müdahale ve yaralıların durumu:

İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekiplerini sevk etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu araçta sıkışan çift çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma ve olay yerindeki güvenlik çalışmaları ekipler tarafından yürütüldü.

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