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Manyas’ta 104. yılda fener alayında birlik ve vefa mesajı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Manyas’ın kurtuluşunun 104. yılı nedeniyle düzenlenen fener alayına katılıp halkla birlikte yürüdü.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 13:36

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Manyas’ta 104. yılda fener alayında birlik ve vefa mesajı

Manyas’ta fener alayı coşkusu:

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Manyas’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı anısına düzenlenen fener alayına katıldı. Programa; CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Bayram, Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, CHP Balıkesir İl Başkanı Fikret Şahin, il ve ilçe parti yöneticileri ile çok sayıda vatandaş iştirak etti.

Program detayları:

Meşalelerle yürüyen yüzlerce vatandaşın katıldığı fener alayı, Maltepe Parkı önünden başlayıp Atatürk Meydanı’nda sona erdi. Yürüyüşün ardından meydanda bir araya gelen kalabalığa hitap eden yetkililer, kurtuluş gününün anlam ve önemine vurgu yaptı.

Akın'ın konuşması:

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, konuşmasında bağımsızlığın zorlu fedakârlıklarla kazanıldığını hatırlatarak, geçmişten alınan güçle Manyas için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Akın, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"104 yıl önce bu topraklara göz dikenlere karşı dimdik duran kahraman ecdadımızın emanetine sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Çıkmaya da devam edeceğiz. Geçmişte azim, kararlılık ve eşsiz bir cesaretle yürütülen istiklal mücadelemiz, bugün bizlerin özgür ve onurlu bir vatandaş olarak yaşamasını sağlayan en sağlam temeli oluşturmuştur. Kuvayımilliye ruhunu rehber edinen aziz atalarımız, canları pahasına verdikleri bu mücadeleyle toprağımıza bağımsızlık ve hürriyet mührünü vurmuşlardır. Manyas’ın çalışkan halkının sinesinde ve bereketli topraklarında ilk günkü canlılığını koruyan bu kurtuluş azmi, geleceğe yürüyüşümüzde bizlere her zaman en büyük gücü ve ilhamı vermeye devam edecektir. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak, Manyas’ımızın hak ettiği değere kavuşması ve kalkınması için gece gündüz demeden, tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyor; tüm Manyaslı hemşehrilerimizin Kurtuluş Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyorum."

Etkinlik, kurtuluşun yıldönümünde birlik ve vefa duygularının güçlü bir şekilde paylaşıldığı bir anma niteliği taşıdı. Yetkililer, ilçenin tarihî hatırlama törenlerini gelecek yıllarda da aynı titizlikle sürdüreceklerini vurguladı.

AKIN, MANYAS’TA FENER ALAYINA KATILDI

AKIN, MANYAS’TA FENER ALAYINA KATILDI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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