Edirne'de Trakya Üniversitesi mevkiinde motosiklet çarpışması: sürücü hastaneye kaldırıldı

kaza yeri ve olayın gelişimi:

Edirne'nin Atatürk Bulvarı üzerinde, Trakya Üniversitesi mevkiinde aynı yönde seyreden iki motosikletin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Olayda, F.Y. idaresindeki 34 RGF 435 plakalı motosiklet ile kayıtlarda diğer sürücü olarak geçen S.S. kontrolündeki 34 AFA 751 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın nedeni henüz belirlenemedi.

yaralanma ve sağlık müdahalesi:

Çarpışmanın etkisiyle sürücülerden F.Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi; ardından F.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer motosiklet sürücüsünün ambulansta kontrolünün yapıldığı, kaynaklarda isminin hem S.S. hem de S.C. olarak geçtiği kaydedildi.

trafik durumu ve soruşturma:

Kazanın trafiğin sakin olduğu bir saatte gerçekleşmesi dikkat çekti. Emniyet ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı ve kazanın nedenine ilişkin detayların yapılacak tespitlerle netleşeceği bildirildi.

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