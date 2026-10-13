Dolar 49,2820 -0,16%
Euro 55,2698 +0,39%
Bist 12.244,24 +0,77%
Altın Gram 6.663,25 +0,35%
EUR/USD 1,1191 +0,27%
Brent Petrol 104,66 -1,87%
--°

Safranbolu'da kurt sürüsünün köye inmesi köylüleri alarma geçirdi

Safranbolu'nun Akkışla köyüne inen kurt sürüleri hayvanlara saldırdı; görüntüler sonrası köylüler gece nöbeti tutuyor ve yetkililerden yardım istiyor.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 13:44

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Safranbolu'da kurt sürüsünün köye inmesi köylüleri alarma geçirdi

Safranbolu'da kurt sürülerinin yerleşime inmesi güvenlik kameralarına yansıdı

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Akkışla köyünde kurt sürülerinin yerleşim alanına kadar inerek büyük ve küçükbaş hayvanlara saldırdığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde hem sürü halinde köye gelen kurtlar hem de hayvanlarla yaşanan kısa mücadele anları yer alıyor.

Görüntülerdeki sahneler ve hayvanların tepkisi:

Kayıtlarda, yavru kuzuya yaklaşmaya çalışan bir kurdun büyükbaş hayvanlar tarafından kovalandığı anlar dikkat çekiyor. Başka bir kamera kaydında ise birden fazla kurdun birlikte köy sınırına kadar geldiği ve ahır çevresinde dolaştığı görülüyor. Bu sahneler, köyde yaşayanların ve hayvancılıkla uğraşanların tedirginliğini artırdı.

Köylülerin önlemleri ve yetkili talebi:

Kurt saldırılarını önlemek amacıyla köylüler gece nöbeti tutmaya başladı ve hayvanlarını ahırların içinde daha sık kontrol ediyor. Vatandaşlar, saldırıların devam etmesinden kaygı duyduklarını belirterek, bu soruna çözüm bulunması için yetkililerden yardım talep etti. Bölgedeki hayvanların güvenliği ve olası insan zararlarının önlenmesi için yetkili kurumların değerlendirme yapması bekleniyor.

Olayla ilgili görüntüler, hem yerel düzeyde hem de yetkili merciler nezdinde takip edilmek üzere paylaşılırken, köylüler tedbirlerini sıklaştırmaya devam ediyor.

SAFRANBOLU İLÇESİNE BAĞLI AKKIŞLA KÖYÜNDE KURTLARIN YERLEŞİM ALANINA KADAR İNMESİ, HAYVANCILIKLA...

SAFRANBOLU İLÇESİNE BAĞLI AKKIŞLA KÖYÜNDE KURTLARIN YERLEŞİM ALANINA KADAR İNMESİ, HAYVANCILIKLA UĞRAŞAN KÖYLÜLERİ TEDİRGİN ETTİ. KÖYDEKİ HAYVANLARA SALDIRAN KURTLAR, GÜVENLİK KAMERALARI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Dikmeli köyünde yağışa karşı 7 kutu menfezle altyapı güçlendirildi
images

Tomarza'da ayçiçeği yükselişi: ekim alanı 25 bine ulaştı
images

Dedeler-Cuma yolunda konfor artışı: 7,2 kilometre sıcak asfalt seriliyor
images

Denizli ormanlarında 59 yangın çıktı, soruşturmalar 23 faili gösterdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Nefes kesen tatbikatla hazırlıklarını sınadılar: Elazığ Polis Arama ve Kurtarma

Van'da erken soğuklar soba çarşısında hareketliliği hızlandırdı

TGSD'den Türkiye markasını çok sektörlü stratejiyle yeniden inşa hamlesi

Dikmeli köyünde yağışa karşı 7 kutu menfezle altyapı güçlendirildi

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi