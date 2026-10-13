Safranbolu'da kurt sürüsünün köye inmesi köylüleri alarma geçirdi

Safranbolu'da kurt sürülerinin yerleşime inmesi güvenlik kameralarına yansıdı

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Akkışla köyünde kurt sürülerinin yerleşim alanına kadar inerek büyük ve küçükbaş hayvanlara saldırdığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde hem sürü halinde köye gelen kurtlar hem de hayvanlarla yaşanan kısa mücadele anları yer alıyor.

Görüntülerdeki sahneler ve hayvanların tepkisi:

Kayıtlarda, yavru kuzuya yaklaşmaya çalışan bir kurdun büyükbaş hayvanlar tarafından kovalandığı anlar dikkat çekiyor. Başka bir kamera kaydında ise birden fazla kurdun birlikte köy sınırına kadar geldiği ve ahır çevresinde dolaştığı görülüyor. Bu sahneler, köyde yaşayanların ve hayvancılıkla uğraşanların tedirginliğini artırdı.

Köylülerin önlemleri ve yetkili talebi:

Kurt saldırılarını önlemek amacıyla köylüler gece nöbeti tutmaya başladı ve hayvanlarını ahırların içinde daha sık kontrol ediyor. Vatandaşlar, saldırıların devam etmesinden kaygı duyduklarını belirterek, bu soruna çözüm bulunması için yetkililerden yardım talep etti. Bölgedeki hayvanların güvenliği ve olası insan zararlarının önlenmesi için yetkili kurumların değerlendirme yapması bekleniyor.

Olayla ilgili görüntüler, hem yerel düzeyde hem de yetkili merciler nezdinde takip edilmek üzere paylaşılırken, köylüler tedbirlerini sıklaştırmaya devam ediyor.

SAFRANBOLU İLÇESİNE BAĞLI AKKIŞLA KÖYÜNDE KURTLARIN YERLEŞİM ALANINA KADAR İNMESİ, HAYVANCILIKLA UĞRAŞAN KÖYLÜLERİ TEDİRGİN ETTİ. KÖYDEKİ HAYVANLARA SALDIRAN KURTLAR, GÜVENLİK KAMERALARI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ.