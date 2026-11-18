toplantının amacı:

Kilis'te kış mevsiminde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınacak önlemlerin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen Kış Tedbirleri Toplantısı, Vali Ömer Kalaylı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Belediye Başkanı Hakan Bilecen ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

gündemde öne çıkan konular:

Toplantıda, kış şartlarında yaşanabilecek aksaklıklara karşı kurumlar arası koordinasyon, haberleşme ve acil müdahale planlarının gözden geçirilmesi öncelikli gündem maddeleri olarak ele alındı. Katılımcılar, özellikle ulaşımın aksamaması, riskli bölgelerde erken uyarı ve destek hattı işleyişi gibi konularda bilgi alışverişinde bulundu.

yürütülecek çalışmalar:

Görüşmelerde, belediyenin ve diğer kurumların görev paylaşımı vurgulanarak sahadaki uygulamaların iş birliğiyle yürütüleceği belirtildi. Açıklamada, Belediye ve ilgili birimlerin kış şartlarına karşı gerekli hazırlık ve çalışmaları ilgili kurumlarla koordine ederek sürdüreceği ifade edildi. Toplantı sonucunda vatandaşların güvenliğinin sağlanması için ekiplerin hazır tutulması ve bilgilendirme kanallarının etkin kullanılması kararlaştırıldı.

KİLİS’TE KIŞ TEDBİRLERİ TOPLANTISI DÜZENLENDİ