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Uzunköprü'de barış için pedal çevirildi: Gazze ve Doğu Türkistan'a destek

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen bisiklet turunda vatandaşlar 'Pedallar mazlumlar için' sloganıyla Gazze ve Doğu Türkistan'daki insanlık dramlarına dikkat çekti.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 09:54

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Uzunköprü'de barış için pedal çevirildi: Gazze ve Doğu Türkistan'a destek

Uzunköprü'den mazlum coğrafyalara destek çağrısı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde gerçekleştirilen bisiklet turu, Gazze ve Doğu Türkistan’da yaşanan insanlık dramlarına dikkat çekmeyi amaçladı. Etkinliğe ilçe halkı yoğun katılım gösterdi; bisikletleri ve kasklarıyla bir araya gelen vatandaşlar, kortej eşliğinde belirlenen güzergâhta pedal çevirdi.

Toplanma ve güzergâh bilgileri:

Etkinlik, Ergene Stadı önünde başladı. Katılımcılar, hazırladıkları pankartlar ve sloganlarla Ergene Stadı’ndan yola çıkarak Adalet Meydanı’na kadar ilerleyen kortejde toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefledi. Tur boyunca, dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan acılara son verilmesi ve barış çağrıları öne çıktı.

Kaymakam Köken’in vurguları:

Etkinlik sonunda bir konuşma yapan Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, katılımcıların duyarlılığına teşekkür etti. Köken, "Bugün burada, dünyanın farklı coğrafyalarında, özellikle Gazze ve Doğu Türkistan’da zulüm gören, hakları gasp edilen mazlum kardeşlerimizin sesini duyurmak için pedal çevirdik. Uzunköprülü hemşehrilerimizin gösterdiği bu duyarlılık, vicdanın ve insanlığın sınır tanımadığının en güzel göstergesidir. Dualarımızla ve yüreğimizle her zaman mazlumların yanındayız. Bu anlamlı organizasyona katılan, emeği geçen ve pedal çevirerek sesimize ses katan tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Bisiklet turu, katılımcıların barış ve dayanışma temennileriyle son buldu. Etkinlik, yerel toplumun küresel insanlık meselelerine duyarlılığını gösteren somut bir örnek olarak kayda geçti ve benzer farkındalık etkinliklerinin sürdürülmesi çağrısını güçlendirdi.

UZUNKÖPRÜ’DE PEDALLAR GAZZE VE DOĞU TÜRKİSTAN İÇİN ÇEVRİLDİ

UZUNKÖPRÜ’DE PEDALLAR GAZZE VE DOĞU TÜRKİSTAN İÇİN ÇEVRİLDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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