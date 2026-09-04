Edremit'te kurtuluşun 104. yılı asma davul ve törenlerle kutlanacak

Edremit, düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü 8 ve 9 Eylül tarihlerinde düzenlenecek etkinliklerle anacak. Program, geleneksel resmi törenlerin yanında toplumsal ve kültürel etkinlikleri bir araya getiriyor; bu yıl ilk kez Türkiye çapında düzenlenecek Asma Davul Festivali de kutlamalara renk katacak.

8 Eylül: toplu sünnet ve anma etkinlikleri:

Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen Toplu Sünnet Şöleni, 8 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek. Şölen kapsamında toplam 33 çocuğun sünneti yapılacak; saat 18.00'de Şükrü Tunar Kültür Merkezi önünden hareket edecek sünnet konvoyu ilçe sokaklarında dolaşacak.

Konvoyun ardından saat 19.30'da Tuzcumurat Mahalle Evi'nde mevlit okutulacak. Programa katılanlara keşkek ile nohut-pilav ikram edilecek ve sünnet eğlencesi düzenlenecek. Aynı etkinlikte, kutlamalara katılmak üzere Edremit'e gelecek davulcular da ritim gösterileri ve konserlerle yer alacak; böylece hem sosyal hem de kültürel bir paylaşım ortamı oluşturulması hedefleniyor.

9 Eylül: resmi törenler ve Asma Davul Festivali:

Edremit'in kurtuluş günü anma programı, 9 Eylül Çarşamba sabahı saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak. İlçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşların katılımıyla düzenlenecek törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapılacak.

Törenin ardından kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla geleneksel geçit töreni düzenlenecek. Bu yılki kutlamalara bir yenilik olarak eklenen Asma Davul Festivali ise aynı gün başlayacak ve kutlama kortejine de damgasını vuracak.

Balıkesir Roman Dernekleri Federasyonu ile Edremit Belediyesi'nin ortaklığında gerçekleştirilecek festival kapsamında Türkiye'nin farklı kentlerinden ve yurt dışından gelecek 100 davul ritim sanatçısı, Akçay Mahallesi'nde bir araya gelecek. Festivalin amaçları arasında Edremit'in köklü davul ve müzik geleneğini yaşatmak, bu mirası gelecek kuşaklara aktarmak ve kentin kültürel kimliğini geniş kitlelere taşımak bulunuyor.

Asma Davul Festivali'ne katılan davulcular, 9 Eylül günü kurtuluş kortejinde yer alacak ve ritimleriyle korteje eşlik edecek. Günün akşamında Akçay Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek ritim konseri ile Türkiye'nin farklı bölgelerinden ve yurt dışından gelen sanatçıların performanslarıyla Akçay'da müzik dolu bir gece yaşanacak.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, bu yılki programın hem geleneksel hem de yeni etkinliklerle zenginleştiğine dikkat çekti. Başkan Ertaş, kutlamanın önemini şöyle özetledi: "9 Eylül, Edremit'imizin özgürlüğüne ve bağımsızlığına kavuştuğu, tarihimizde çok önemli bir yere sahip olan gurur günümüzdür. Bu anlamlı günü, geçmişten aldığımız güç ve geleceğe duyduğumuz umutla hep birlikte kutlayacağız. Kurtuluş coşkumuzu ilçemizin köklü kültürü ve müzik geleneğiyle de buluşturacağız."

Ertaş, Asma Davul Festivali'nin kentin müzik kültürünü daha geniş kitlelere taşıyacağını vurgulayarak, "Edremit'imizde yıllardır süregelen, Şükrü Tunarlar'a kadar uzanan güçlü bir müzik kültürümüz var. Bu kültürü yaşatmak, müzisyenlerimizi desteklemek ve Edremit'imizi müziğin farklı alanlarında da tanıtmak istiyoruz. Türkiye'de ilk kez gerçekleştireceğimiz Asma Davul Festivali ile kurtuluş coşkumuzu ritimle buluşturacağız. Bu festivalin ilerleyen yıllarda daha da büyüyerek ülkemizin dört bir yanına yayılmasını hedefliyoruz" dedi.

Başkan Ertaş son olarak 8 ve 9 Eylül'de düzenlenecek tüm etkinliklere Edremitlileri ve kenti ziyaret eden konukları davet ederek, "104 yıllık bağımsızlık ve özgürlük coşkumuzu hep birlikte yaşayalım" mesajını iletti. Kutlamalar; anma, paylaşma ve kültürel mirasın aktarımı ekseninde, hem yerel hem ulusal çapta dikkat çeken bir program olarak planlandı.

EDREMİT, DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜNÜ 8 VE 9 EYLÜL’DE DÜZENLENECEK ETKİNLİKLERLE KUTLAYACAK. KUTLAMALAR KAPSAMINDA TOPLU SÜNNET ŞÖLENİ, GELENEKSEL KURTULUŞ GÜNÜ TÖRENLERİ VE TÜRKİYE’DE İLK KEZ DÜZENLENECEK ASMA DAVUL FESTİVALİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK.