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Edremit'te park halindeki otomobilin motoru yanıp itfaiye tarafından söndürüldü

Van'ın Edremit ilçesi Erenkent Mahallesi'nde park halindeki İbrahim A.'ya ait otomobilin motorunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 11:30

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Edremit'te park halindeki otomobilin motoru yanıp itfaiye tarafından söndürüldü

Edremit'te araç yangını

Van'ın Edremit ilçesinde park halindeki bir otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Olay, Erenkent Mahallesi'nde meydana geldi ve durumu gören araç sahibi yetkililere haber verdi.

müdahale ve olayın gelişimi:

Yangın ihbarının ardından bölgeye sevk edilen Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

hasar durumu ve değerlendirme:

Yangın sonucu aracın motor kısmında maddi zarar oluştu. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmediği, itfaiye tarafından yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için araçların periyodik bakımlarının yapılmasının ve park halindeyken motor sıcaklığına dikkat edilmesinin önemine vurgu yaptı.

VAN’IN EDREMİT İLÇESİNDE PARK HALİNDE OLAN VE MOTORU YANMAYA BAŞLAYAN OTOMOBİL, İTFAİYE EKİPLERİ...

VAN’IN EDREMİT İLÇESİNDE PARK HALİNDE OLAN VE MOTORU YANMAYA BAŞLAYAN OTOMOBİL, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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