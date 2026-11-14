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Laçin'de sobadan sızan karbonmonoksit çiftin ölümüne neden oldu

Çorum'un Laçin ilçesi Gözübüyük köyünde iki gündür haber alınamayan 78 yaşındaki Mehmet ve 72 yaşındaki eşi Zeliha Gökdere evlerinde ölü bulundu.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 16:48

GÜNCELLEME: 14 Kasım 2026 - 16:49

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Laçin'de sobadan sızan karbonmonoksit çiftin ölümüne neden oldu

Laçin'de sobadan sızan karbonmonoksit çiftin ölümüne neden oldu

Çorum'un Laçin ilçesine bağlı Gözübüyük köyünde iki gündür haber alınamayan çift, komşularının durumu bildirmesi üzerine evlerinde ölü bulundu. Yapılan ilk tespitlere göre çiftin ölümüne sobadan sızan karbonmonoksit gazı yol açtı.

Olayın gelişimi:

Komşuları, 78 yaşındaki Mehmet Gökdere ve 72 yaşındaki eşi Zeliha Gökdere'ye iki gündür ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, evin camından içeri girerek yaptıkları müdahale sonucunda çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Soruşturma ve yürütülen işlemler:

İlk belirlemelerde ölüm nedeninin karbonmonoksit olduğu bildirildi. Çiftin cenazeleri, incelemelerin ardından Laçin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Uyarı ve alınabilecek önlemler:

Karbonmonoksit zehirlenmeleri hızla ilerleyip ölümle sonuçlanabilir; bu yüzden soba ve yakıt yakma cihazlarının bakımı, yeterli havalandırma sağlanması ve mümkünse karbonmonoksit alarm cihazı kullanılması önemlidir. Yetkililer, benzer risklere karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırıyor.

ÇORUM&#039;UN LAÇİN İLÇESİNE BAĞLI GÖZÜBÜYÜKLER KÖYÜNDE SOBADAN ZEHİRLENEN YAŞLI ÇİFT İÇİN EKİPLER OLAY...

ÇORUM'UN LAÇİN İLÇESİNE BAĞLI GÖZÜBÜYÜKLER KÖYÜNDE SOBADAN ZEHİRLENEN YAŞLI ÇİFT İÇİN EKİPLER OLAY YERİNDE HAZIR BULUNDU

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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