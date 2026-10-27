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Edremit'te saldırıların ardından 13 şüpheli tutuklandı, silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Edremit'te 18 Ekim 2026'de Akçay ve İkizçay'da gerçekleştirilen eş zamanlı silahlı saldırılar soruşturmasında 15 gözaltından 13 kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 15:15

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Edremit'te saldırıların ardından 13 şüpheli tutuklandı, silah ve uyuşturucu ele geçirildi

olay ve ilk bulgular:

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 18 Ekim 2026 tarihinde Akçay ve İkizçay mahallelerinde aynı saatlerde iki ayrı iş yerine yönelik silahlı saldırılar yaşandı. Olaylarda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Balıkesir Valiliği'nin açıklamasına göre saldırılar sonrası başlatılan soruşturma ve operasyonlar, kısa sürede geniş çaplı bir yakalama çalışmasına dönüştü.

soruşturma, gözaltılar ve tutuklamalar:

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında toplam 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheliler, 21 Ekim 2026 tarihinde adli mercilere sevk edildi. Mahkeme sürecinde şüphelilerden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 kişi ise mahkemece serbest kaldı.

Soruşturma kapsamında ayrıca, hakkında "birden fazla kişiyle konutta silah yapma" suçundan 9 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüphelinin de yakalandığı bildirildi. Bu gelişme, soruşturmanın daha geniş bir ağ içinde yürütüldüğünü gösteriyor.

ele geçirilen malzemeler:

Adres ve araç aramalarında ele geçirilenler arasında 1 adet UZİ marka makineli tabanca, 5 tabanca, 10 şarjör, 268 tabanca fişeği, 1 bıçak, 1 hassas terazi, 218 kilitli poşet, 431 gram skunk, 4 gram esrar ve 231 sentetik hap bulundu. Ele geçirilen silah ve uyuşturucu miktarı, operasyonun boyutunu ve suç unsurlarının çeşitliliğini ortaya koyuyor.

emniyet açıklaması ve süreç:

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, kamuoyuna yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla suçların önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi. Soruşturma kapsamında adli işlemler ve delil incelemeleri devam ediyor; yetkililer, olayın sebeplerine ilişkin ayrıntılı tespitlerin savcılık ve mahkeme süreciyle netleşeceğini belirtti.

Balıkesir&#039;de silahlı saldırılarda 13 şüpheli tutuklandı

Balıkesir'de silahlı saldırılarda 13 şüpheli tutuklandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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